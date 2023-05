El cine Renzi renueva su cartelera con el estreno de “Guardianes de la galaxia 3”

El Cine Teatro Municipal Renzi, dependiente de la Secretaría de Comunicación, renueva su cartelera desde el jueves 4 hasta el miércoles 10 con la presentación de “Guardianes de la galaxia 3” una película del género de aventura y ciencia ficción.

Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, está destinada a ser la secuela de Guardianes de la Galaxia (2014) y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017) y la película número 32 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

“Guardianes de la galaxia 3” la querida banda de los Guardianes se instala en Knowhere. Pero sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tal y como los conocemos. Podrá verse en el horario de las 17 y 21.30 hs.

“Mario Bros” la adaptación de la serie de videojuegos de Nintendo, cuenta la historia de Mario y Luigi, dos hermanos que viajan a un mundo oculto para rescatar a la Princesa Peach, capturada por el malvado Rey Bowser. Las cosas, sin embargo, no serán sencillas Mario y Luigi tendrán que enfrentarse a un ejército de setas animadas antes de luchar contra su oponente rutas de ladrillos y castillos con múltiples peligros serán algunos de los obstáculos que los hermanos tendrán que superar para conseguir su objetivo. La misma podrá verse en el horario 2D a las 15 hs.

Del espacio Incaa “Rinoceronte” cuenta la historia de Damián, un niño de 11 años que es separado de una familia negligente y violenta, y llevado a vivir a un hogar de niños por intervención del estado. Acompañado por Leandro, un asistente social con una historia personal similar a la suya, Damián tendrá que aceptar que su vida anterior quedó atrás y no va a volver, pero todavía es posible construir un comienzo nuevo en donde haya lugar para no sentirse tan solo. Será proyectada en el horario de las 19.45 hs.

El precio de las entradas general 2D $700 y 3D $800; y las promociones que ofrece los jueves, sábados, domingos 2D x $1200 y 3D 2 x $1400; los viernes $500 todo el día 2D y 3D; los lunes y martes 2 x $1100 2D y 2 x $1200 3D; miércoles $500 todo el día 2D y 3D; la promoción para empleados municipales se extiende de jueves a domingos es de 2 x 1 presentando recibo de sueldo o constancia emitida desde la Oficina de Sueldos y para los universitarios, terciarios y jubilados los sábados, domingos y trasnoches 2 x 1 deben presentar libreta o carnet.

