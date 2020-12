El Cine Renzi se renueva con una variada cartelera para esta semana

El Cine Teatro Municipal Renzi de la ciudad de La Banda renueva su cartelera con variadas producciones internacionales y nacionales a partir de este jueves 10 y hasta el miércoles 16.

Como parte de las medidas de bioseguridad implementadas desde su reapertura la semana pasada, la sala ofrece la posibilidad de adquirir las entradas de manera anticipada para evitar las aglomeraciones.

La producción argentina-uruguaya “Los sonámbulos” forma parte del Espacio Incaa, se proyectará todos los días a las 17 con un valor de $ 50 y relata la historia de tres generaciones que se encuentran en una casona campestre para pasar allí las fiestas de fin de año. La abuela Meme recibe a sus dos hijos, Emilio y Sergio, quienes llegan acompañados por sus respectivas familias. Los conflictos no tardan aparecer y no solo entre ellos tres. En un almuerzo surge un tema pendiente: Meme (quien ha perdido a su marido) y Sergio quieren vender la propiedad, mientras que Emilio pretende mantenerla. Por su parte, la tardía llegada de Alejo, hijo de Sergio y un seductor compulsivo que ha regresado hace poco al país, no hace más que amplificar las tensiones.

Además, “El rey león” se proyectará todos los días a partir de las 19 con un valor de $ 160. La aclamada película de Disney llegó este año a la pantalla grande con una adaptación animada contando la historia de Simba tras el asesinato de su padre y ser desterrado de su reino, tendrá que descubrir con ayuda de amigos de la sabana africana el significado de la responsabilidad y la valentía. Más tarde volverá para recuperar el control de su reino.

Por otra parte, “Joker” es una película de suspenso y drama psicológico estadounidense que muestra la vida de Arthur Fleck (Joaquín Phoenix) vive en Gotham con su madre, y su única motivación en la vida es hacer reír a la gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños trabajos, pero tiene problemas mentales que hacen que la gente le vea como un bicho raro. Su gran sueño es actuar como cómico delante del público, pero una serie de trágicos acontecimientos le hará ir incrementando su ira contra una sociedad que le ignora. Se proyectará con un valor de $160 todos los días a las 21.15.

“La maldición renace” es una película estadounidense del género de terror, que cuenta la historia de Peter Spencer un vendedor inmobiliario que tiene a su cargo la venta de una casa embrujada que está acechada por la presencia de un fantasma que lanza una maldición a quienes deciden ingresar en ella, causándoles una violenta muerte. Se proyectará todos los días a las 23.30 con un valor de $ 160.