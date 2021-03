El comité de emergencia municipal trabaja asistiendo a los vecinos afectados

Desde el Comité de Emergencia de la ciudad de La Banda se informó acerca de los trabajos realizados a raíz de la lluvia que azotó a la provincia durante la noche del martes, en este sentido el vice intendente Roger Nediani, integrante de dicho comité, destaco el trabajo en conjunto que realizan las diferentes áreas con el objetivo de brindar asistencia a las familias damnificadas por la abundante caída de lluvia.

Nediani se refirió a la situación climática de los últimos días, de las cuales se registró un nivel de más de 100 mililitros en la última lluvia, dijo: “Esta situación complica el funcionamiento de la ciudad. Los sectores más afectados son las partes de los asentamientos, la periferia de la ciudad. Durante toda la gestión desde la Secretaría de Obras, Planificación y Desarrollo Urbano se colocaron bombas mecánicas, e hicieron obras de desagüe, de tal forma que aminoren los problemas en estas situaciones. Al margen de eso, contamos con camiones de desagote, que están trabajando en lugares en los cuales no cuentan con bombas mecánicas”.

En cuanto a los casos de evacuaciones agregó: “Desde el comité de emergencia, la Secretaría de Desarrollo Humano por cumplimiento del protocolo sanitario, no habilitará establecimientos destinados a evacuaciones. Como solución, se ayudará a las familias afectadas a trasladarse a lugares de su propio círculo familiar, con el fin de no generar amontonamientos”.

Por su parte, la Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias se informó que desde horas tempranas de la mañana los trabajadores sociales realizaron un trabajo de relevamiento de las zonas más afectadas y las familias damnificadas por la inclemencia climática.

Asimismo, indicaron que recibieron numerosos pedios de asistencia través de los números de teléfono habilitados de los barrios más afectados, entre los que se encuentran: El Tuscal, Villa Raquel, Los Álamos II y Finca de Ramos.

Cabe destacar, que durante el día se concretará la asistencia a las familias que sufrieron daños en sus casas y pérdidas de bienes.