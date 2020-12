El Comité de Emergencia volvió a reunirse y habilitó nuevas medidas

Este sábado el Comité Operativo de Emergencia volvió a reunirse y realizaron un análisis de la situación epidemiológica por la pandemia del coronavirus.

Según informaron en un comunicado que lleva la firma del Jefe de Gabinete Elías Suárez y la Ministra Natividad Nassif, el número de casos promedio fue de 54 casos positivos, y la ocupación de camas UTI-UCI del 15%, las camas Covid leves y moderados del 25%.

Por otra parte, desde el próximo lunes 14 de diciembre se habilita a automóviles particulares a circular con toda la ocupación, quedando exceptuados taxis y remises, en los cuales el asiento del acompañante del conductor no podrá ser ocupado.

También se autoriza desde la misma fecha el transporte turístico y/o recreativo a circular en la provincia en toda su capacidad. Es decir, con la totalidad de sus asientos ocupados y sin ningún pasajero parado.

Aquí el comunicado completo:

En el día de la fecha, se realizó una nueva reunión del Comité de Emergencia; y de acuerdo al compromiso asumido de dar conocimiento la población, tanto de la evolución epidemiológica semanal cómo de los pasos a seguir, se emite el siguiente comunicado:

1) # Resumen semanal (desde el domingo 06/12 hasta hoy Sábado 12/12 inclusive):

-El número de casos fue de 378.

-El promedio diario de contagios fue de 54 casos positivos.

-El porcentaje de ocupación de camas Covid:

a) UTI -UCI 15%

b) Camas Covid leves y moderados 25%.

2) # Nuevas medidas.

-Desde el lunes 14 del corriente se habilita en automóviles particulares la ocupación de toda su capacidad, salvo en taxis o remises, en los cuales no podrá ser ocupado el asiento del acompañante del conductor, (ya que deberá estar separado por material de aislamiento transparente con la parte trasera, para no tener contacto con los pasajeros).

-Desde el 14/12 el transporte turístico y/o recreativo podrá circular en la provincia ( solo con ocupación de la totalidad de sus asientos) sin ningún pasajeros o cualquier asistente parado.

# Es necesario recordar a todos los comprovincianos, que tenemos circulación comunitaria, y por lo tanto fundamental el cumplimiento de las medidas de prevención y protocolos vigentes, evitando los contactos estrechos con personas que no sean del grupo familiar conviviente; mantener siempre la distancia social, como el uso correcto del tapabocas y la higiene permanente de las manos.

Firman: Elias Suarez, Jefe de Gabinete de Ministros – Natividad Nassif, Ministra de Salud