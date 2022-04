‘El compromiso con el bienestar del pueblo es inclaudicable’

Axel Kicillof compartió el acto con los ministros de Desarrollo Social nacional, Juan Zabaleta, y bonaerense, Andrés Larroque./ Foto: Eva Cabrera.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este lunes la puesta en marcha del programa MESA que busca garantizar la seguridad alimentaria a más de 2 millones de familias que asisten a 11 mil comedores y aseguró que «el compromiso del Estado con el bienestar del pueblo es inclaudicable».

«Hemos sufrido ataques a la salud pública, a la vacunación, a la educación pública, al papel del Estado pero el compromiso del Estado con el bienestar del pueblo es inclaudicable, vamos a seguir trabajando por nuestra gente», expresó Kicillof durante el acto en el parque recreativo, deportivo y cultural Thevenet de Florencio Varela.

El mandatario bonaerense compartió el acto junto a los ministros de Desarrollo Social nacional, Juan Zabaleta, y de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés «Cuervo» Larroque.

Lanzamiento del plan MESA VER VIDEO

El programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense consistirá en la entrega de un módulo alimentario por mes a través de los establecimientos educativos incluidos en el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

MESA Bonaerense alcanzará a más de 2 millones de familias de niños, niñas y adolescentes que asisten a los 11 mil comedores escolares bonaerenses, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los sectores en condiciones de vulnerabilidad social.

«En toda la provincia de Buenos Aires se está transformando la infraestructura, el sistema de salud, el sistema educativo, después de tanto tiempo le estamos transformando la vida a la Provincia», afirmó.

Kicillof repasó el esfuerzo realizado por el Gobierno provincial para mantener la asistencia alimentaria en las escuelas durante la pandemia de coronavirus.

«Yo sé que muchos no lo quieren entender, hay quienes no están de acuerdo, ideológicamente les duele, pero las escuelas no sólo imparten educación sino que es centro de la comunidad de Buenos Aires y por eso ahí se acompaña, se da de comer», destacó.

Remarcó que «por primera vez los pibes y pibas y sus familias concurrían a la escuela a buscar su módulo, para seguir estudiando y a buscar su módulo de comida».

Detalló que «cuando asumimos, por mes se destinaban 720 millones para el Servicio Alimentario Escolar; con los anuncios que hacemos hoy, y a partir de mayo, de 720 millones pasamos a 11.189 millones, se multiplicó por 15 el Servicio Alimentario escolar en la provincia de Buenos Aires, más monto, más ración, más cantidad, más beneficiarios».

Foto: Eva Cabrera.

«Van a funcionar los comedores y 2.032.000 de pibes y pibas tendrán un módulo extraordinario para garantizarle el acceso a la alimentación. Las dos cosas juntas son la columna vertebral de la seguridad alimentaria en la provincia de Buenos Aires y tienen que ver con este momento extraordinario que se da e a nivel internacional, de la pandemia, de la guerra, de los precios», puntualizó.

Por su parte, Zabaleta destacó que «todos juntos vamos a seguir trabajando para invertir políticas sociales en los que menos tienen y más necesitan y vamos a seguir trabajando para redistribuir la riqueza en la Argentina, ese es el camino que los que más tienen entiendan que hay 17 millones de pobres y vinimos a hacernos cargo».

«No vinimos a estos lugares para ser funcionarios solamente sino a militar todos los días con responsabilidad diciéndoles a 2.032.000 pibes y libas que se van a alimentar mejor, con nutricionista, con desayuno, almuerzo y merienda, trabajando para recuperar la Argentina y darle a esos 17 millones de pobres el presente y futuro que se merecen», remarcó.

Larroque destacó que «es un día importante, pero tenemos sensaciones encontradas, ya que si tiene que haber este nivel de asistencia es porque las cosas no están bien, están complicadas».

«Este módulo es extraordinario, porque no creo que esta política sea para siempre, queremos que vuelva a la normalidad del trabajo, del poder adquisitivo, para que no se necesite este tipo de políticas», expresó.

Los destinatarios de este programa recibirán además un cuadernillo-guía, confeccionado por el equipo de la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con información nutricional de cada uno de los grupos de alimentos y también con recetas prácticas para que las familias puedan cocinar rico y saludable en sus hogares.

Foto: Eva Cabrera.

Respecto a la inscripción al programa, habrá una nominalización de los destinatarios del programa y luego se abrirá una instancia de empadronamiento por parte de los entes ejecutores.

Desde el año 2020 la inversión provincial en el SAE fue en aumento con el objetivo de ampliar el universo de destinatarios, la entrega de módulos alimentarios durante el período de aislamiento por la pandemia y el incremento del valor de las prestaciones.

Para enero de 2022, la inversión fue de $83.825 millones de pesos acumulados y alcanza a más de 2.215.700 niños, niñas y adolescentes de toda la provincia.