El Congreso de EEUU aprobó una ley que protege el matrimonio igualitario

El proyecto de ley, aprobado hace diez días por el Senado, deberá ahora ser promulgado por el presidente Joe Biden.

En la votación en la Cámara de Representantes, 39 republicanos se sumaron a una mayoría demócrata unida en una rara demostración de bipartidismo.

«Hoy esta cámara se enorgullece de apoyar a las fuerzas de la libertad», dijo la presidenta saliente de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, poco antes de la votación.

Tras el resultado, Pelosi tuiteó: «Comencé mi carrera luchando por las comunidades LGBTQ. Y ahora, uno de los proyectos de ley finales que firmaré como presidenta de la cámara garantizará que el gobierno federal nunca más se interponga en el camino de quienes quieran casarse con la persona que aman».

Biden, por su parte, calificó al matrimonio igualitario como una de sus prioridades legislativas y declaró que «rápidamente y con orgullo» firmará el proyecto de ley, informó la agencia de noticias AFP.

La nueva legislación, conocida como Ley de Respeto al Matrimonio, no exige que los estados legalicen el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sí que reconozcan un matrimonio siempre que sea válido en el estado donde se realizó.

My heart is full.

The Respect for Marriage Act will soon be the law of the land: a glorious triumph for love and freedom. pic.twitter.com/t88fCr2rlI

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 8, 2022