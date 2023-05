El Congreso de EEUU busca dar media sanción a una ley para evitar default

La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos intentará este miércoles dar media sanción a una ley que eleva el límite de deuda para evitar un default y recorta el gasto público, fruto de un trabajoso acuerdo que enfrenta resistencias entre los legisladores.

La esperada votación, que se prevé tormentosa y deberá seguirse de otra en el Senado en los próximos días, llega luego de que el proyecto de ley pasara el pasado martes su primera prueba en el Congreso al ser aprobado por una comisión de la Cámara de Representantes. El proyecto es el resultado de un acuerdo logrado tras varios días de maratónicas negociaciones entre el presidente Joe Biden, del Partido Demócrata, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, del opositor Partido Republicano.

«Nuestro acuerdo presupuestario bipartidista evita la peor crisis posible: un impago por primera vez en la historia de nuestra nación, una recesión económica, cuentas de jubilación devastadas y millones de empleos perdidos», escribió este miércoles Biden en Twitter.

El Congreso, cuyo control se reparten demócrata y republicanos, tiene algunos días de margen antes de que la caja del país se quede sin liquidez, lo que sucederá el 5 de junio, según la estimación de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

Sin embargo, los términos del pacto logrado son rechazados por una gran cantidad de legisladores conservadores republicanos y también por un puñado de legisladores progresistas demócratas, cuyos votos cortejan respectivamente McCarthy y Biden. Sin esto, Estados Unidos se arriesga a un default o cese de pagos de sus obligaciones, algo inédito que puede tener consecuencias catastróficas para la economía.

El proyecto de ley suspende el llamado techo de deuda hasta 2025, lo suficiente para atravesar las próximas elecciones presidenciales de 2024, en las que Biden busca su reelección.

A cambio de lograr esta concesión, el presidente aceptó la exigencia republicana de limitar algunos gastos con el fin de mantenerlos estables -excepto el militar- en 2024 y limita su aumento a un 1% para 2025. También prevé una reducción de 10.000 millones de dólares en los fondos asignados al fisco para modernizar e intensificar los controles.

«Nadie consiguió todo lo que quería. Pero esa es la responsabilidad de gobernar», aseguró Biden.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

La Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes dio un primer indicio de la tendencia que se espera en la votación del proyecto, al aprobar la ley por siete votos contra seis, con dos republicanos y cuatro demócratas en contra.

Ahora corresponde a los congresistas de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, pronunciarse en la votación del miércoles prevista en sesión plenaria antes de que lo haga el Senado, de mayoría demócrata.

Biden invito «firmemente» el pasado martes a los legisladores a que adopten esta ley, resultado del compromiso que él mismo negoció. «Sigamos avanzando en el cumplimiento de nuestras obligaciones y construyamos la economía más poderosa de la historia de la humanidad», dijo el presidente en Twitter.

The bipartisan budget agreement prevents what could have been a catastrophic default and would have led to an economic recession, retirement accounts devastated, and millions of jobs lost.

— Joe Biden (@JoeBiden) May 30, 2023