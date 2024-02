el Congreso en modo reunión de consorcio

En las más de 11 horas en las que se extendió la primera parte del debate por la ley ómnibus, no hubo cuestión de forma y uso y costumbre de la práctica congresual que no se vulnerara. No hay antecedente de una sesión en la cual no hubiera un dictamen físico sobre el cual se trabajara.

El desarrollo de la primera sesión del Congreso para debatir la ley ómnibus estuvo atravesada por un inédito escándalo: en las más de 11 horas en las que se extendió la primera parte del debate no hubo cuestión de forma y uso y costumbre de la práctica congresual que no se vulnerara. No hay antecedente de una sesión en la cual no hubiera un dictamen físico sobre el cual se trabajara. Eso fue puesto de manifiesto por diputados de amplio espectro. Desde Carlos Heller hasta Miguel Ángel Pichetto que llegó al reclamo de que el oficialismo mínimamente cumpla con lo que prometió. Tener el dictamen que correspondía.

Las rarezas proliferaron. Una sesión armada al revés por el presidente de la Cámara Martín Menem, donde las cuestiones de privilegio tienen ineludible presencia al comienzo. No mechadas en su desarrollo. La cuestión de la “orden del día” en la que el secretario parlamentario comenzó a lanzar números que corresponderían con los artículos quitados del proyecto original exhibió la desprolijidad de lo que nunca debió ocurrir: no tener claramente delimitado el contenido de los artículos sobre los que se debate, de antemano.

La técnica parlamentaria tiene algunas consideraciones bien específicas: en la sesión no se debate sobre abstracciones, conjeturas, negociaciones en marcha o texto libre. Se apoyan en los dictámenes de comisión y se los somete a las votaciones con los cambios correspondientes pero que ocurran durante el debate y sobre un soporte específico que está reglamentariamente normado. El funcionamiento de la Honorable Cámara de Diputados se solventa en el proceso: dictamen, publicación, lectura del proyecto, miembro informante, debate, discurso y votación. Nada para inventar.

Párrafo aparte para los legisladores que apelaron a la lectura. El artículo 179 establece que “el orador, al hacer uso de la palabra, se dirigirá siempre al presidente o a los diputados en general, y deberá evitar en lo posible el designar a éstos por sus nombres. En la discusión de los asuntos, los discursos no podrán ser leídos. Se podrán utilizar apuntes y leer citas o documentos breves, directamente relacionados con el asunto en debate”. Leían.