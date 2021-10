El Congreso sancionó la suba temporal del «techo» de la deuda y salvó el riesgo de default – Télam

Nancy Pelosi haba advertido que La suspensin de pagos provocara una onda expansiva a travs de los mercados financieros mundiales,

La Cmara de Representantes de Estados Unidos sancion este martes, a partir de un acuerdo transitorio entre demcratas y republicanos, la suba temporal del tope de endeudamiento externo para evitar un default que habra desencadenado una recesin y agitado los mercados mundiales.

El avance, que le dar aire al menos hasta principios de diciembre a la administracin de Joe Biden, porque permite agregar otros 480.000 millones de dlares al lmite de endeudamiento disponible, se dio a apenas seis das de que el pas ya no pudiera pedir dinero o pagar prstamos por primera vez en su historia.

La decisin fue aprobada por 219 votos a favor y 206 en contra, y el jueves haba logrado el visto bueno del Senado, por lo que solo resta la promulgacin de parte de Biden.

En realidad, el acuerdo lleg la semana pasada y por eso se logr la aprobacin en el Senado en base a una ampliacin del techo de deuda pblica, pero muy limitada y solo para llegar a fin de ao.

Esa propuesta haba sido inicialmente rechazada por la administracin demcrata semanas atrs, pero la cercana de la fecha lmite termin generando su aceptacin, como una forma de ganar tiempo.

La propuesta inclua algo vital para el oficialismo: que la ampliacin del lmite de la deuda pudiera ser aprobada por una mayora simple, de modo de que ante un previsible empate en 540 votos -los que tiene cada bancada en Senado- la vicepresidenta Kamala Harris pudiera usar su voto de desempate, aunque luego no fue necesario apelar a esa instancia.

Con el plazo final del 18 de octubre ms cerca, Biden haba hecho pblico su molestia con la oposicin republicana que se negaba a aprobar el aumento del lmite del endeudamiento pblico, pero tambin con algunos oficialistas que rechazan uno de sus principales proyectos econmicos, su ambicioso plan de infraestructuras, que sigue frenado en el Congreso.

La preocupacin lleg a tal punto en la Casa Blanca que Biden se reuni el mircoles ltimo con CEOs de empresas estadounidenses para defender la necesidad de aumentar, una vez ms, el techo de la deuda pblica, y presionar a los republicanos desde el lado que ms los incomoda: el sector privado.

Hace 10 das la secretaria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, le haba pedido oficialmente al Congreso que aumentara el lmite de endeudamiento del Gobierno antes del lunes 18, cuando vence el lmite actual, y fue contundente al afirmar que, si esto no pasaba, el pas podra entrar en una crisis financiera y una recesin sin precedentes.

“Es atroz que nuestra nacin se encuentre en esta situacin, pero debemos tomar medidas inmediatas para abordar el lmite de la deuda y garantizar que se mantenga intacta la plena fe y confianza crediticia en Estados Unidos”, seal el lder de la mayora de la Cmara de Representantes, el demcrata Steny Hoyer.

La jefa de la Cmara, Nancy Pelosi, fracas en su intento de lograr una aprobacin con una mayora abrumadora, como un mensaje de fortaleza frente al riesgo de una crisis

Igualmente, advirti que si a largo plazo el tope de deuda no es aumentado de forma importante, el impacto econmico ser “enorme” y el pas podra perder “seis millones de empleos”.

“La suspensin de pagos provocara una onda expansiva a travs de los mercados financieros mundiales”, alert.

La economa estadounidense parece comenzar a recuperarse recin ahora de manera estable despus de las marchas y contramarchas del ltimo ao de la Presidencia de Donald Trump con la pandemia y los repetidos brotes de coronavirus que forzaron a gobernadores e intendentes a imponer restricciones y cuarentenas.

En la nueva negociacin el oficialismo no solo tendr que lograr el aumento del techo de la deuda pblica para seguir funcionando el prximo ao, sino que antes del 3 de diciembre debe, adems, tener aprobado y promulgado el nuevo presupuesto.

Si el Gobierno de Biden no consigue ninguno de estos objetivos, no solo entrara en un default, sino que adems enfrentara un «cierre del Gobierno», una figura que en Estados Unidos explica cuando el Ejecutivo se queda sin fondos y debe cerrar todas las oficinas no consideras estratgicas y enva a sus casas, sin sueldos, a miles de empleados federales.

La ltima vez que esto sucedi fue durante el Gobierno del tambin demcrata Barack Obama, luego de perder el control del Congreso y enfrentar una frrea oposicin de los republicanos en el Capitolio, que llev incluso a aos de una virtual parlisis legislativa.