el conocimiento ‘debe ser un arma para la transformación social’

El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera afirmó este viernes que «el conocimiento debe ser una arma para la transformación social», y consideró que en América latina hay «nuevas derechas que son racistas, supremacistas y antifeministas», al disertar en una charla pública sobre la producción de conocimiento y el compromiso político realizada en el Auditorio de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS).

«Cuando me tocaba revisar a Hegel, Gramsci, Althusser o Zizek, no era con las ganas de jugar con palabras sino con las ganas de usar la palabra como herramienta de cambio social. El conocimiento está para ser un arma de la transformación social», señaló Linera en el inicio de su disertación.

El dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) que secundó a Evo Morales en la jefatura del Estado Plurinacional de Bolivia entre 2006 y 2019, elogió la calidad de las universidades nacionales argentinas, al afirmar que «son a nivel planetario una de las mas prestigiosas», incluso por encima de la casa de altos estudios como la «Complutense de Madrid y la Sorbona de París».

«Tomamos casi como una cosa natural que la universidad sea pública», dijo Linera al respecto de una de las características de la educación en el país, en donde «un hijo de campesino o de obrero puede entrar a sin estar ahorrando miles de pesos».

En este sentido, afirmó que la universidad, además de «dar las herramientas técnicas» para que las personas puedan tener «un ascenso social», debe aportar también el «pensamiento crítico, que abre otros horizontes».

Linera disertó junto a la secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de Nación, y rectora de la Ungs, Gabriela Diker.

Durante el encuentro, de casi dos horas de duración, el expresidente, hizo referencia al compromiso por la transformación social cuando se ejerce el poder.

“Si estás en el Estado y a pesar de lo que has hecho, sigue habiendo gente pobre, discriminada y existe la injusticia, hay cosas que no estás cumpliendo. Existe una dualidad que atraviesa al revolucionario cuando llega al Gobierno. Hay quienes piden legitimar lo que existe para no darle fuerza a la derecha y quienes quieren transformar lo que existe, con el riesgo de perder lo logrado. Hay algunos compañeros que dicen hasta aquí llegamos y otros que decimos no», subrayó.

Sobre esta dualidad, que a su entender suele estar presente en los gobiernos progresistas, Linera agregó que «hay riesgo» que esos debates de las fuerzas populares «fortalezcan a las derechas», pero evaluó que «no animarse a hacer esa transformación es traicionar» los mandatos de los ciudadanos.

García Linera también hizo una autocrítica de los progresismos en el continente, quienes, pese a que «en los últimos 15 años ha sacado a 70 millones de personas de la pobreza», encuentran dificultades y «no saben hablarles a los sectores populares ascendentes».

“Es un evento que es un acto político y que no puede ser otra cosa que un momento de pensamiento”, dijo Gabriela Diker, la rectora de la #UNGS en la apertura.#ÁlvaroGarcíaLineraenUNGS Transmisión en vivo: https://t.co/jBA9G3aX6r pic.twitter.com/O4dZdQ3oty — UNGS (@ungsoficial) April 29, 2022

«Lo popular ahora tiene otras aspiraciones y otros circuitos de información», dijo el intelectual.

Por otro lado, García Linera afirmó que durante la pandemia de coronavirus, «el Estado ha salvado a un mercado que ya no sirve para explicar el mundo».

El exmandatario reconoció que el movimiento feminista es uno de los “actores principales de la transformación en América latina” y que, frente a los avances de derechos por parte de mujeres e indígenas «los nuevos movimientos de derecha se vuelven racistas, supremacistas, antifeministas».