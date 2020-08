El consejo anticuarentena de Macri a Alberto Fernández: Que se mueran los que tengan que morirse

Alberto Fernández – Informate Bien – Radio 10

En una entrevista con Radio 10, el Presidente recordó: “Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo”.

Después de la marcha anticuarentena del lunes que había sido convocada por representantes de Juntos por el Cambio, Macri celebró la movilización y afirmó que estaba “orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”.

Fernández opinó que “cualquier hombre público, sea político o no” debería “medir sus palabras” porque “hay mucha gente que escucha al que habla y le presta atención”. Agreó: “Cuando uno escucha esas cosas piensa ‘qué manera de mandar a la gente a contagiarse’ -expresó el presidente-. El (Macri) pasó por Francia y después de su paso volvieron los rebrotes. ¿Eso no lo cuenta? ¿No lo vio? Es una gran irresponsabilidad. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud, el trabajo”.

El presidente afirmó que lo “hiere profundamente” que Macri, “que parece estar más atento al fútbol que lo que le pasa a su país”, incite a que la gente salga a la calle a contagiarse de coronavirus.