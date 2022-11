El Consejo de DDHH de la ONU abrirá una investigación sobre la represión en Irán

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió este jueves abrir una investigación sobre las denuncias sobre el uso «desproporcionado» de la fuerza por parte la Policía iraní en las protestas que sacuden al país hace dos meses por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, luego de haber sido detenida en Teherán por llevar mal puesto el velo islámico.

«En su 35° período extraordinario de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos decidió crear una nueva misión para investigar ‘presuntas violaciones de DDHH (..) relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022’”, informó el organismo en Twitter.

🇮🇷 «As I see the images of children killed, of women beaten in the streets, of people sentenced to death, it pains me to see what is currently happening in #Iran. We are in a full-fledged human rights crisis. The violence must end» – @volker_turk: https://t.co/VTCBq8ju7t #SS35 pic.twitter.com/gMJGDsaONx

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 24, 2022