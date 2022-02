El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para abordar la invasión de Ucrania

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo para votar una convocatoria extraordinaria de la Asamblea General sobre la invasión rusa de Ucrania que tendría lugar al día siguiente, en un nuevo intento de condenar la ofensiva rusa sin el veto de Moscú.

La reunión, la cuarta celebrada desde el lunes sobre la crisis en la exnación soviética, fue solicitada por Estados Unidos y Albania y tendrá lugar este domingo a las 17 horas de la Argentina, según reportó la agencia de noticias Europa Press.

La convocatoria se dio a conocer un día después de que Rusia, que es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo, vetara una resolución del máximo órgano ejecutivo para deplorar «la agresión» contra Ucrania.

Para que se adopte la reunión extraordinaria de la Asamblea General bastaría con que nueve de los 15 miembros del Consejo de Seguridad voten a favor, ya que este tipo de solicitudes no incluyen la posibilidad de veto de los cinco miembros permanentes, por lo que Rusia no podrá oponerse a ella.

El objetivo de convocar esta sesión es «que los 193 miembros de la ONU se posicionen» sobre la guerra que estalló por la invasión rusa de Ucrania y sobre «la violación de la Carta de las Naciones Unidas», dijo un diplomático que pidió el anonimato, citado por la agencia de noticias AFP.

Tras el fracaso de la resolución promovida este viernes en el Consejo de Seguridad, fuentes diplomáticas afirmaron que la próxima semana un texto similar debería someterse a la Asamblea General de la ONU, donde no existe el derecho al veto.

En ese supuesto, se espera obtener una mayoría de más de un centenar de miembros de la ONU a favor del mismo, agregaron.

Esta nueva reunión fue convocada horas después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidiera privar a Rusia de su derecho de voto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, Zelenski pidió «privar al país agresor de su derecho de voto en el Consejo de Seguridad de la ONU» y exigió la retirada de las tropas rusas, según expresó el mandatario ucraniano en Twitter.

Además, agregó que ambos hablaron de «calificar las acciones y las declaraciones de Rusia contra Ucrania de genocidio y de ayudar a entregar los cuerpos de los soldados rusos» muertos por las tropas ucranianas.

La conversación fue confirmada por el propio Guterres, quien transmitió al gobernante ucraniano la «determinación» de Naciones Unidas «para mejorar la asistencia humanitaria al pueblo de Ucrania».

«El respeto del derecho internacional humanitario y la protección de los civiles son ahora primordiales», tuiteó, por su parte, el diplomático portugués.

