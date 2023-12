El Consejo de Seguridad de ONU exige una entrega ‘a gran escala’ de ayuda en Gaza

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este viernes una resolución que exige la entrega «a gran escala» de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin pedir un alto el fuego inmediato entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, lo que fue rechazado por Estados Unidos, en momentos en que suenan las alarmas por la hambruna entre la población del enclave.

La resolución, adoptada tras intensas negociaciones por 13 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones (Estados Unidos y Rusia) «exige a todas las partes que autoricen y faciliten la entrega inmediata, segura y sin obstáculos de asistencia humanitaria a gran escala» para Gaza y «crear las condiciones para un cese duradero de las hostilidades».

También exige el uso de «todas las rutas de acceso y circulación disponibles en toda la Franja de Gaza» para la entrega de combustible, alimentos y equipos médicos en todo el territorio.

«Sabemos que no es un texto perfecto, sabemos que sólo un alto el fuego pondrá fin al sufrimiento», comentó Lana Zaki Nusseibeh, embajadora de Emiratos Árabes Unidos, país autor del proyecto, citada por la agencia de noticias AFP.

Lana Zaki Nusseibeh, embajadora de los Emiratos Arabes / Foto: AFP

Pero «si no tomamos medidas drásticas, habrá hambruna en Gaza«, y este texto «responde con acciones a la desesperada situación humanitaria del pueblo palestino», añadió antes de la votación en la sede de la ONU, describiendo «el infierno que se está desatando» en el territorio palestino.

La resolución, producto de largas discusiones bajo la amenaza de un nuevo veto estadounidense, pasó por varias modificaciones desde la versión más ambiciosa presentada el domingo.

heridos de los bombardeos sobre la Franja / Foto : AFP

La referencia a un «cese urgente y duradero de las hostilidades», presente en el texto en su primera versión, fue removida.

Una enmienda rusa que pretendía retomar el llamamiento a una «suspensión urgente de las hostilidades», que recogía 10 votos a favor y 4 abstenciones, fue bloqueada por Estados Unidos.

En una primera reacción, Israel informó que seguirá inspeccionando toda la ayuda humanitaria que ingrese al enclave palestino, pese a que la resolución insta a que «no haya obstáculos».

Israel will continue the war in Gaza until the release of all the hostages and the elimination of Hamas in the Gaza Strip.

Israel will continue to act according to international law, and will continue to screen all humanitarian aid to Gaza for security reasons.

The Security…

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) December 22, 2023