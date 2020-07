EL CONTROL  BIOPOLÍTICO

Giorgio Agagamben. La biopolítica surge como un gran campo de estudio para quienes se han tomado la tarea de pensar el tema desde sus relaciones o posibles aplicaciones con otros dominios del saber cómo la bioética, la economía, los movimientos sociales, el neo marxismo y los daños psíquicos. Autores como Roberto Esposito y Giorgio Agamben, examinan a fondo estos asuntos: la política se ha ocupado siempre la política de intervenir sobre la vida de los sujetos para dirigir su conducta.

El italiano Giorgio Agamben148 ha sido el pensador que más ha profundizado en el análisis biopolítico. Sus análisis se han centrado, en estudiar la biopolítica hasta el límite de sus posibilidades. En su obra más relevante sobre biopolítica, (“el poder soberano y la nuda vida” sostiene: “La presente investigación se refiere a ese punto oculto en que confluyen el modelo jurídico-institucional y el modelo biopolítico del poder. Uno de los posibles resultados que arroja es, precisamente, que esos dos análisis no pueden separarse y que las implicaciones de la vida biológica en la esfera política constituyen el núcleo originario –aunque oculto- del poder soberano”

Agamben estudia cómo vida biológica se ha convertido en el núcleo de la soberanía. La perspectiva biopolítica y la preocupación por el poder se unen en el análisis de los mecanismos que regulan la ley y el derecho. Menciona dos límites donde se suspende la ley en las democracias contemporáneas; El primero es el estado de excepción, que colapsa la legalidad, si bien lo hace dentro de la ley porque está regido por ella con todas las contrariedades que esto genera. El otro es cuándo el derecho se diluye ante las normas que rigen su funcionamiento.

Sostiene que “lo decisivo es el hecho de que, al tiempo que el proceso en virtud del cual la excepción se convierte en la regla: El espacio de la vida biológica que estaba situada originariamente al margen del orden jurídico, va coincidiendo de manera progresiva con el espacio político. El estado de excepción es el fundamento oculto sobre el que reposa todo el sistema político.

EPIDEMIA: EL CASO ITALIA



Si esta es la situación real, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción, con graves limitaciones de los movimientos y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones enteras?

Giorgio Agagamben. Frente a medidas de emergencia frenética, irracional y completamente injustificada para una supuesta epidemia debida al coronavirus, es necesario partir de las definiciones de la Comisión de Registros: “Según los datos epidemiológicos disponibles hoy en día sobre decenas de miles de casos, provoca síntomas leves/moderados (una especie de gripe) en el 80-90% de los casos. En el 10-15% de los casos, puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso es, sin embargo, benigno en la mayoría de los casos. Se estima que sólo el 4% de los pacientes requieren hospitalización en cuidados intensivos”.

Dos factores pueden ayudar a explicar este comportamiento desproporcionado. En primer lugar, hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. El decreto-ley aprobado inmediatamente por el gobierno “da lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus”. Una fórmula tan vaga e indeterminada permitirá extender rápidamente el estado de excepción en todas las regiones, ya que es casi imposible que otros casos no se produzcan en otras partes. Consideremos las graves restricciones a la libertad previstas en el decreto: a) prohibición de expulsión del municipio o zona en cuestión por parte de todos los individuos presentes en cualquier caso en el municipio o zona; b) prohibición de acceso al municipio o zona en cuestión; c) suspensión de eventos o iniciativas de cualquier tipo, actos y toda forma de reunión en un lugar público o privado, incluidos los de carácter cultural, recreativo, deportivo y religioso, aunque se celebren en lugares cerrados y abiertos al público; d) suspensión de los servicios de educación para niños y escuelas de todos los niveles y grados, así como de la asistencia a actividades escolares y de educación superior, excepto las actividades de educación a distancia; e) suspensión de los servicios de apertura al público de museos y otras instituciones y lugares culturales a que se refiere el artículo 101 del Código del Patrimonio Cultural y del Paisaje, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, n. 42, así como la eficacia de las disposiciones reglamentarias sobre el acceso libre e irrestricto a esas instituciones y lugares; f) suspensión de todos los viajes educativos, tanto en Italia como en el extranjero; g) suspensión de los procedimientos de quiebra y de las actividades de las oficinas públicas, sin perjuicio de la prestación de los servicios esenciales y de los servicios públicos; h) aplicación de la medida de cuarentena con vigilancia activa entre las personas que hayan estado en estrecho contacto con casos confirmados de enfermedades infecciosas generalizadas.

La desproporción frente a lo que según la Comisión de Registros es una gripe normal, no muy diferente de las que se repiten cada año, es sorprendente. Parecería que, habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites.

El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.