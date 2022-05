El coronavirus causó al menos 13,3 millones de muertes en 2020 y 2021

La pandemia de coronavirus mató a entre 13,3 y 16,6 millones de personas en 2020 y 2021 de manera directa o indirecta, mucho más que lo registrado hasta ahora, dijo este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calculó la cifra en base a «nuevos datos».

«Nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que el balance total asociado directa o indirectamente con la pandemia de Covid-19 entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 es de 14,9 millones de muertos (con un margen de entre 13,3 y 16,6 millones)», señaló el organismo de salud de la ONU en un comunicado.

Esta información ofrece una idea más fiel de los devastadores efectos de la peor pandemia vivida en el mundo desde hace un siglo y que sigue causando miles de muertos cada semana.

The total number of deaths associated with #COVID19 worldwide from 2020-2021 may be closer to 14.9 million: New estimates by WHO & @UNDESA.

That’s 9.5 million more deaths than reported https://t.co/qDvaA6t5KZ #HealthData pic.twitter.com/ZjABJzlgiZ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2022