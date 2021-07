El coronavirus causó la mayor caída de la esperanza de vida en EEUU desde la II Guerra Mundial – Télam

Las muertes con coronavirus y las sobredosis de drogas impulsaron el descenso de la expectativa de vida

La pandemia de coronavirus en Estados Unidos fue una de las principales causas de la mayor cada en 12 meses de la esperanza de vida desde la Segunda Guerra Mundial, revelaron este mircoles los Centros para el Control y la Prevencin de Enfermedades (CDC).

Pero an as se ampli la brecha de longevidad entre la primera potencia mundial y otros pases, porque la disminucin de la esperanza de vida fue an ms marcada tanto para los afroamericanos como para los hispanoamericanos, comunidades en las que descendi tres aos.

Las muertes por coronavirus y las sobredosis de drogas impulsaron el descenso, eliminando cualquier mejora que el pas haya realizado para disminuir los decesos por cncer y dolencias crnicas de las vas respiratorias.

El desplome estadounidense referido por los CDC se debe principalmente a la peste, que segn los funcionarios de salud, es responsable de cerca del 74% de la disminucin general de la esperanza de vida.

Ms de 3.3 millones de estadounidenses fallecieron el ao pasado, mucho ms que cualquier otro ao en su historia, y el coronavirus representa aproximadamente el 11% de esas muertes.

En 2020 se registr una cada de 1,5 aos y se redujo la esperanza de vida al nacer a 77,3 aos.

Los CDC aclararon que la esperanza de vida al nacer se refiere a cunto tiempo se espera que viva una persona nacida en el ao, en este caso, 2020, ao de inicio del flagelo, a principios de marzo.

El 2020 marco una cada de la calidad de vida en EEUU





Los funcionarios de salud no han rastreado la esperanza de vida de los hispanos durante casi tanto tiempo, pero la disminucin de 2020 fue la mayor en un ao hasta ahora, reprodujo la agencia de noticias ANSA.

Adems del coronavirus, otros factores resultaron cruciales para la reduccin de la esperanza de vida, como las sobredosis de drogas, en especial para los blancos, y el aumento de los homicidios, opin Elizabeth Arias, autora principal del informe.

Durante dcadas, la esperanza de vida en Estados Unidos estuvo en alza, pero esa tendencia se estanc en 2015.

Otro de los hallazgos del trabajo destaca que los hispanoamericanos tienen una esperanza de vida ms larga que los estadounidenses blancos o negros, pero tuvieron la mayor disminucin en 2020 a causa de la pandemia.

Ms del 80% de las muertes por Covid-19 del ao pasado fueron personas de 65 aos o ms.

De all que la cada en 2020 fue solo la mitad de las reportadas en tres aos entre 1942 y 1943, cuando jvenes soldados moran en la Segunda Guerra Mundial.

Y fue solo una fraccin de la cada entre 1917 y 1918, cuando la Primera Guerra Mundial y una pandemia de gripe espaola devastaron a las generaciones ms jvenes.