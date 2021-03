El coronavirus no da tregua a Europa mientras España aún respira con el mejor dato de incidencia tras Portugal

Las últimas cifras sobre la incidencia actual del coronavirus en España han notificado un total de 16.471 nuevos contagios y 633 fallecidos desde el pasado jueves, con una incidencia 128,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

La foto es prácticamente calcada a la que revelaban las cifras de hace una semana, pero desde el Ministerio de Sanidad ya se aprecia una “tendencia ascendente” de la pandemia y una mayor transmisión del virus a pocos días del inicio de la Semana Santa.

No obstante, y a la espera de que se confirmen o no los augurios de Sanidad sobre una cuarta ola, muchos de nuestros vecinos europeos se encuentran en un escenario más preocupante, ya que el virus no acabar de ceder pese a las restricciones y los ciudadanos ya tienen la sensación de vivir en la cresta de la ola permanentemente.

Prueba de ello, son los datos de incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes, donde España registra el mejor dato de los 14 países más poblados de la Unión Europea después de Portugal, país que se sitúa en los 68 casos.

“Tenemos una nueva pandemia con la propagación de la variante británica”, ha afirmado la canciller Angela Merkel, quien ha acordado con los 16 estados federados alemanes un nuevo confinamiento estricto durante cinco días en Semana Santa. A continuación repasamos la evolución de la pandemia en algunos de los países de viejo continente:

Alemania: una tendencia al alza

La incidencia en Alemania subió este martes hasta los 195,2 los contagios con coronavirus por 100.000 habitantes a 14 días. En las últimas 24 horas se registraron 7.485 nuevos casos y 250 muertos, según los datos comunicados por el Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

Incidencia de coronavirus a 22 de marzo Henar de Pedro

La incidencia semanal sube por lo tanto solo ligeramente sobre el dato del lunes -que fue de 107,3 casos- pero confirma la tendencia al alza de las últimas semanas.

El pico de incidencia se había registrado el pasado 22 de diciembre con 197,6 y el 28 de enero volvió a caer por debajo de 100 por primera vez en tres meses con una tendencia a la baja que se vio revertida hacia mediados de febrero.

Francia registra un nuevo récord de ingresados

Francia, con 4.282.603 de casos confirmados y 92.305 fallecidos, ha marcado un nuevo récord de ingresados en cuidados intensivos en lo que va de año, con 4.548 pacientes, 142 más que la víspera, mientras el número de contagios fue particularmente elevado para un lunes, con 15.792. La presión hospitalaria sigue siendo elevada en el país, con 26.488 camas ocupadas por pacientes con esta enfermedad, lo que supone un incremento del 4% en una semana.

La situación es particularmente delicada en cuidados intensivos, donde el incremento de la ocupación en siete días es casi del 8% y se acerca al máximo marcado durante la segunda ola en noviembre, cuando se rozaron los 5.000 ingresos en UCI, aunque aún está lejos de los 7.000 que se superaron en la primera ola. La incidencia a 14 días es de 564,6 casos.

Crece la presión hospitalaria en Italia

Italia ha sumado 13.846 nuevos casos y 386 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras el país sufre un aumento de la presión hospitalaria, con un 42% de las camas ocupadas por pacientes con Covid, por encima del 40% del nivel de alerta, según la Agencia Nacional de Servicios Regionales de Salud (AGENAS).

Los fallecidos, 386, suponen un fuerte incremento respeto a los 300 notificados la víspera y elevan la cifra total de muertos con coronavirus desde que empezó la emergencia en Italia en febrero de 2020 a 105.328 personas. El número de casos detectados es de 3.376.376.

En los hospitales, de los 563.067 actuales positivos por coronavirus, 31.559 están ingresados, lo que supone 627 enfermos más que la jornada anterior. De ellos, 3.510 reciben además cuidados intensivos (+62). Las UCI cuentan con un 38% de ingresados por coronavirus, ocho puntos por encima del nivel de alarma, establecido en el 30%. La incidencia a 14 días es de 511,8 casos.

Preocupante situación en los hospitales de la República Checa

Las autoridades sanitarias de República Checa han elevado a más de 25.000 la cifra provisional de personas fallecidas por la pandemia, en un momento en que el país europeo no termina de superar una tercera ola que ha llevado al límite a la presión hospitalaria.

Al menos 1.475.538 personas han contraído la enfermedad en territorio checo, 8.167 más de las notificadas por el Ministerio de Sanidad en la jornada previa, mientras que más de 8.500 permanecen ingresadas en hospitales. La tasa de incidencia a 14 días ronda los 1.406 casos por cada 100.000 habitantes.

Mejoran los datos del Reino Unido

En el Reino Unido, que ya no forma parte de la UE pero sí está dentro del continente europeo, los últimos datos proporcionados por las autoridades sanitarias revelan 5.312 contagios y 33 fallecidos más. Ha habido 437 ingresos, aunque el número global de hospitalizados lleva días descendiendo.

La tasa de incidencia a 14 días ronda los 117,1 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el inicio de la pandemia, Reino Unido ha confirmado 4.296.583 de casos y han fallecido 126.155 personas de Covid.