El crudo audio que envió jugador que atacó al árbitro antes de quitarse la vida

“Te amo con mi alma. Gracias por todo, siempre estuviste. No me dejaste solo y eso lo valoro. Te amo, te amo…” , adelantaba Williams Alexander Tapón en sus declaraciones.

«No puedo más Pri. No soy fuerte, no sé lo que me pasa, no soy yo. Hasta acá llegué… Sé que voy a quedar como un cobarde y como un cagón. Pero me cansé, no doy más, Discúlpenme”, completó Williams en los mensajes de voz.

La palabra de su mujer

Agustina, por su parte, señaló que su pareja «tenía miedo de ser denunciado. Era un chico que le gustaba salir y divertirse. Antes de ver a sus hijos detrás de una reja, prefirió que sus hijos no lo vean y que no se acuerden nunca de él”.

“El árbitro le dijo a mi hermano ‘hay dos formas de arreglar esto: una es que me des 300.000 pesos y esto queda acá, o la otra es que te denuncio’. Mi hermano le dijo ‘¿de dónde querés que saque esa plata? No tengo, si querés denunciar, denunciame. Yo te pido disculpas’”, reveló la mujer.