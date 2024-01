El déficit de servicios fue de u$s678 M en noviembre

Ignacio Petunchi

El resultado negativo se explicó principalmente por los mayores egresos brutos en concepto de viajes y pasajes, que alcanzaron los 975 millones de dólares, lo que implica un incremento del 84% interanual. Por su parte, los ingresos brutos por viajes y pasajes totalizaron 142 millones de dólares, lo que es un aumento del 133% interanual. Al respecto, vale recordar que este incremento se vincula con la normativa del BCRA que eximió de liquidar en el mercado oficial los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, los cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes. Esto le permitió a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes. “Además, se registró un ingreso por servicios de 9 millones de dólares a través del mercado de valores bajo el mencionado Programa de Incremento Exportador”, explica el BCRA. Así y todo, no fue suficiente para contener el desequilibrio. El balance sectorial muestra que el resultado del mes se explicó por los egresos netos en concepto de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” por 833 millones de dólares, de “Fletes y Seguros” por 59 millones de dólares y “Otros Servicios” por 40 millones de dólares, que fueron parcialmente compensados por ingresos netos por “Servicios empresariales, profesionales y técnicos” por 253 millones de dólares.