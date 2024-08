el desafío de los empresarios hoy

Escucho a muchos empresarios relatar la situación actual como transitoria. El dólar está bajo, las tasas están bajas, todavía no repuntó la demanda, y otros comentarios puestos en modo temporal y no permanente, como esperando que el péndulo vuelva a su lugar. ¿Y si no vuelve? Mi hipótesis es que hay una razonable probabilidad de que las circunstancias no cambien rápidamente y que por lo tanto conviene prepararse para ese escenario.

Yo veo que hasta 2023 teníamos una Argentina inflada a fuerza de “medidas” coyunturales no estratégicas. Imagino un globo sobre inflado, por la emisión, los subsidios, los controles de precios, el control del tipo de cambio, la no libertad comercial. Este gobierno está apuntando, nos dice, a eliminar esas distorsiones. Si efectivamente lo hace y logra, el globo volverá a un tamaño “natural” más chico que el del pasado. No veo que termine rápidamente la recesión porque no sé si es recesión o achicamiento de un mercado que era ficticio (por empleo público, subsidios, etc). Y si así fuera, estaremos en un país más sano, pero que no tiene lugar para todos los que cobijaba en el pasado. Algunos quedarán dentro, otros fuera. La clave del management de una empresa es lograr quedar adentro, mirando su negocio, y sin perder energía en la crítica o en el lamento.