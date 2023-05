El desafío más grande es lograr la inclusión financiera

Esta semana se llevó a cabo en Córdoba el Tech4Impact by Naranja X, un evento que contó con más de 1.500 asistentes que participaron de conferencias, y talleres sobre IT y Data . Ámbito habló con Mariano Vazquez, CTO de Modo sobre la comunidad tecnológica argentina, el Open Banking, la inclusión financiera y la sinergia dentro del sector fintech.

M.V.: Modo se creó desde el día uno para ser un producto innovador. Es un producto que se integra a cualquier compañía, banco, fintech. Tenemos una visión bastante amplia. No buscamos un cross-group, sino que buscamos un modelo abierto. Y creo que nosotros desde Modo podemos aportar nuestra visión, obviamente nuestra manera de pensar producto integrado a los tiendas de actores y los sistemas fíticos.

P.: ¿Cómo sería esa integración? Dame algunos ejemplos.

M.V.: ¿Qué banco tenés, por ejemplo? Si vos usaste la aplicación del banco para pagar con QR, usaste Modo. Nosotros le proveemos a un montón de bancos todo lo que sería el producto de pago con QR, ¿no? Y seguimos haciendo producto en esas aplicaciones. Modo no es solamente una aplicación mobile, sino que es una plataforma que se integra hoy por hoy a un banco más grande del país y siempre estamos en perspectiva de armar producto y obviamente más actores al ecosistema.

P.: ¿Cómo se elige con quién trabajar? ¿Cómo es la dinámica empresarial para colaborar entre los bancos, por ejemplo, y las fintech?

M.V.: Mira, hoy por hoy participamos en un espacio con todos los bancos y la fintech, somos parte también de la cámara fintech. Nuestra idea es hacer productos que se enfoquen obviamente en el ámbito fintech y estamos trabajando en un modelo de Open Banking, en el cual Modo es la experiencia más visible de Open Banking en Argentina, o una por lo menos de las más visibles, donde se ve claramente el poder de que el usuario esté en el centro, que tome decisiones con las herramientas que tiene y que obviamente se cree producto pensado en el que todo es más que la suma de la parte.

P.: ¿Cuáles son los desafíos como empresa que tienen hoy de acá de adelante? ¿Qué se lleva la compañía como positivo del evento?

El desafío más grande es el tema de inclusión, por lo de la digitalización es el que es nuestra visión a futuro de qué es lo que tiene que suceder en Argentina, de hacerse un dinero efectivo y una experiencia mucho más conveniente. Tenemos un lindo desafío por estar en Argentina y Latinoamérica que tiene sus complejidades, pero creo que estamos en buen camino y creo que la pandemia aceleró muchísimas cosas queda mucho todavía por hacer nosotros creo que aportamos nuestro vainito de arena para que todo vaya en esa dirección y realmente pensamos día a día cómo podemos hacer para salir de arco.

Yo creo que con respecto al evento, una de las cosas más importantes fue el foco es en lo federal, ¿no? En Modo que también piensa en una aplicación 100% inclusiva o diversa, y eso tiene muchos factores. Uno de ellos es queremos que la usen por igual las personas que están en una gran urbe como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, pero también la persona que está en almacén de barrio pagando con QR por primera vez y la experiencia tiene que ser exactamente igual.

A mí me encanta este tipo de eventos y me gustaría que haya más en todas las partes de Argentina, en el norte, en el sur. Porque aparte las experiencias de los grupos de trabajo. Porque se genera sinergia pero también se genera equipo. Nosotros tratamos de buscar equipo, por ejemplo, en una parte del país para que el producto lo haga la gente que lo use. Entonces este tipo de eventos me encantan y me gustaría que haya más en Argentina para poder encontrar a esas personas que luego van a hacer ese producto.