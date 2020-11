EL DESPERTAR LIBERAL.

Para las elecciones generales de medio término falta menos de un año. Crece el ala liberal, impulsada por José Luis Espert y Javier Milei, lo suficiente tal vez para ganar votos en la provincia de Buenos Aires y legisladores en Capital.

El brote liberal preocupa a Juntos para el Cambio. No es para menos. Hay conciliábulos al respecto. En uno de ellos –con Ricardo López Murphy presente- Patricia Bullrich pujó para incorporarlo a sus filas. El, como siempre, es reticente. Prefiere protagonizar su propio espacio. No parece sencillo. De hecho nunca lo ha sido desde las duras conversaciones con el propio Macri antes que se postulara a Presidente. “Cola de león o cabeza de ratón” This is the question.

En Juntos para el Cambio son celosos de cualquier presencia que les reste votantes y que podría quitarle votos cruciales para competir con el oficialismo. Al fin de cuentas eso le ocurrió a Cristina Kirchner en 2017 cuando perdió con la lista de Esteban Bullrich.

Dirigentes de JxC analizaron resultados de focus group entre votantes opositores: al 52% que no votó al Frente de Todos en octubre de 2019. Resultados: Milei tiene llegada a los jóvenes, donde registra un altísimo nivel de conocimiento. Sobre todo en jóvenes de clase media baja. Por su parte Espert tiene mayor reconocimiento entre los de clase media alta.

Federico Aurelio de Aresco precisa «A Cambiemos le preocupa no por lo que puedan perder sino porque les impida crecer…”

Managment Fit recurre a su reciente encuesta nacional: “Si mañana hubiera elecciones nuevamente, ¿Se sentiría más inclinado a votar un candidato favorable al gobierno de Alberto Fernández a un candidato de la oposición?”.

Un 48% asegura que “votaría por un candidato de la oposición a Alberto Fernández”, mientras un 38,5% “votaría por un candidato favorable al gobierno de Alberto Fernández”. El 13,5% no sabe no contesta. Aun así, la diferencia de la oposición pierde casi 5 puntos en un mes: en noviembre llega a 9,5 mientras en octubre estaba en 14,3. Entre las mujeres, la oposición gana 47,1% a 36,5%.

La consultora Synopsis, señala a través de Lucas Romero “Hay heterogeneidad, dispersión del voto opositor. El 22% dice que prefiere un perfil “más del PRO”, el 21% “más de derecha”, el 19% “más peronista”, el 17% “más radical” y el 8% “más de izquierda”…antes que liberales son antikirchneristas”.

¿Quién tiene la franquicia de la tercera fuerza libertaria? Los que consideran que la actual situación es «culpa de todo el arco político». los perdieron confianza en dirigentes políticos que alguna vez votaron. No en la política.

El espacio liberal es un espacio de los no representados por nadie.