Viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera. Foto Leo Vaca.

El viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, aseguró este martes que «la situación social es para tener en cuenta y estar atentos» y, tras destacar las coincidencias alcanzadas en el marco de una reunión que mantuvieron con dirigentes de organizacioes sociales de izquierda en la sede del Ministerio y señalar que el punto de discordancia sigue siendo el reclamo en cuanto a los planes, expresó la convicción de que «el diálogo es el camino a seguir».

«Fue una reunión en la que estuvimos charlando sobre la situación social que nos preocupa a todos, y coincidimos en algunos puntos como fortalecer la asistencia alimentaria. El ministro (Juan Zabaleta) ya anunció un aumento de la Tarjeta Alimentar, y también fortalecer los merenderos y comedores que tienen las organizaciones», dijo el funcionario en declaraciones a radio Provincia.

En este sentido, señaló que se logró «avanzar en acuerdos» pero indicó que «hay una insistencia por parte de una fracción de las organizaciones piqueteras en el reclamo de más planes».

«En eso el ministro fue claro cuando definió que los recursos estarán destinados a la generación del trabajo y a las unidades productivas, y en eso no pudimos ponernos de acuerdo, quedamos en seguir dialogando. Sabemos que el diálogo es el camino a seguir«, aseveró el viceministro de Desarrollo Social.

La negociación entre el Ministerio de Desarrollo Social alcanzó un acuerdo «parcial» y, si bien se convino mantener abierto el diálogo, las organizaciones adelantaron que continuarán mañana con su plan de lucha, aunque no bajo la modalidad de acampe.

Aguilera comentó que desde el gobierno se insistió «en los emprendimientos productivos que creemos que es una salida para enfrentar a la desocupación».

Además, sostuvo que los representantes de las organizaciones que concurrieron el lunes al Ministerio de Desarrollo Social «van a movilizarse seguramente pero no con acampe».

Las organizaciones sociales que se reunieron con el viceministro ya no acamparán en la 9 de Julio. Foto Carlos Brigo.

«Seguro que la semana que viene seguimos dialogando, tenemos la convicción de que la Argentina sale adelante con más trabajo y no con más planes sociales», subrayó Aguilera.

Al ser consultado sobre las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien le pidió al Gobierno nacional que quite los planes sociales a quienes protesten con cortes de calle, dijo: «Nosotros tenemos firmeza en los temas, hay que tener convicciones pero no con amenazas, coincidimos en que la situación social es para tener en cuenta y estar atento pero no se resuelven los conflictos con amenazas, la cantidad de planes que se dieron en le macrismo da por tierra todas las declaraciones que hizo Rodríguez Larreta».

En ese sentido, agregó: «Hay discursos para la tribuna que la realidad los contrasta de manera clara; la Argentina sale adelante con trabajo, con producción, y los planes son un paliativo. Los indicadores económicos de nuestro país dan cuenta de un crecimiento de la economía, que el desempleo esta cayendo y que hay que dar una batalla contra la inflación».

Sobre ese punto, consideró que «al crecimiento económico le falta dar la discusión de la puja distributiva», pues «no alcanza con que el país crezca sino que hay que lograr que se distribuya de una manera más justa y equitativa».

«Estamos saliendo de a pandemia, estamos saliendo de una deuda que eso es un peso que tenemos en nuestras espaldas, hay que hacer un esfuerzo entre todos, especialmente los que más tienen, para que la Argentina crezca pero con equidad social», opinó.