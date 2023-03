El dilema de Robin Hood en Sherwood

Es probable que la mayoría de nosotros ni siquiera pueda recordar cuándo y cómo oyó la historia por primera vez. Robin Hood forma parte de esa pequeña galería de personajes que parecen habernos acompañado desde siempre. Y que nos ayudan a entender que las cosas pueden no ser tan simples como uno quisiera.

Veamos… Habían pasado más de cien años desde la invasión normanda y la coronación de Guillermo como rey de Inglaterra. Pero las costumbres tardan en cambiar, y a pesar de lo que establecían las leyes de los conquistadores, los sajones seguían convencidos de que las áreas silvestres constituían algo así como un almacén al que podían recurrir cuando el clima, la suba de los impuestos o algún otro motivo afectaba la producción de sus granjas y los forzaba a enfrentar un período de escasez.

Para los normandos, en cambio, el uso del bosque estaba determinado por normas estrictas y bien específicas: solo el rey y sus invitados podían acceder a él, y su función principal era la de ofrecer un paisaje silvestre, y como parte esencial de ese paisaje, poblaciones numerosas y saludables de animales de caza. Eso significa que, aun en medio de una crisis, los habitantes de Nottinghamshire debían mantenerse alejados, no ya de los recursos, sino del bosque mismo.

El choque entre estas dos concepciones dio origen a un enfrentamiento que, con el curso del tiempo, se volvió leyenda. Existen muchas versiones, y cada uno pone el acento en distintos aspectos; pero el final es más o menos el mismo en casi todas: el buen rey Ricardo regresa de la Cruzada, pone fin a las injusticias de su hermano Juan -no tan bueno- y del irredimiblemente malvado sheriff de Nottingham. Los campesinos vuelven a gozar de los bienes que pueden obtenerse del bosque de Sherwood, y su líder, Robin Hood, recibe el reconocimiento y los honores que, sabemos, siempre mereció.

El cuento suele terminar en ese punto, y no dice nada acerca de cuán exitoso o duradero fue el arreglo; pero los recursos de Sherwood no eran inagotables, y si los granjeros y los aldeanos no consiguieron aumentar el volumen o el precio de sus productos, es muy probable que, más tarde o más temprano, los problemas hayan vuelto a aparecer.

Si somos optimistas, podremos suponer que los campesinos supieron hacer un uso prudente del bosque y que, como fruto de esa prudencia, pudieron seguir cazando, pescando y extrayendo leña durante mucho tiempo.

Aun así, es probable que su presencia recurrente haya terminado afectando la conducta, y posiblemente la dinámica de las poblaciones de ciervos, jabalíes y zorros. Y si mientras tanto el número de habitantes de la región fue creciendo, la contribución de los bienes del bosque en la economía de la región habrá ido disminuyendo hasta volverse irrelevante.

Pero si en lugar de ser optimistas nos dejamos guiar por lo que se ha visto en otras épocas y en otros lugares, concluiremos que lo más probable es que el daño haya sido mayor. Sea por necesidad, ignorancia, codicia o falta de compromiso con el bien común –aunque sea de algunos-, es muy probable que la tasa de extracción haya superado la capacidad de renovación del sistema. Y que, al cabo de un tiempo, el bosque haya dejado de ser un sitio apto para satisfacer tanto las aspiraciones de los cazadores normandos como las necesidades de los aldeanos y campesinos sajones.

Es cierto; nada de eso forma parte del corazón de la historia de Robin Hood. Lo más importante de lo que pasó en Sherwood es que un puñado de hombres y mujeres se unió para enfrentar a los poderosos y defender lo que creían justo. Y que, a fuerza de convicción, coraje e ingenio, lograron lo que se proponían.

Pero, por mucho que apreciemos el sentido moral del cuento, el problema persiste: no importa lo buenos que sean los buenos ni lo nobles que sean sus intenciones; es sumamente difícil encontrar un equilibrio estable que pueda atender, a la vez las necesidades materiales de una población creciente y la condición natural del área en que viven.

Hagamos un esfuerzo y dejemos de lado, al menos por un momento, nuestras simpatías y una legítima inclinación en favor de los más débiles. O mejor todavía, imaginemos que, en lugar de tratarse de un grupo de señores feudales –y para colmo, invasores-, los enemigos de Robin fueran los integrantes de una organización comprometida con la causa ambiental, o simplemente, personas bien intencionadas que creían que las áreas silvestres debían permanecer intactas. Y que del otro lado no hubiera campesinos hambrientos ni figuras tan entrañables como Will Scarlet, Little John o el fraile Tuck sino ganaderos, agricultores, operadores turísticos y desarrolladores inmobiliarios.

Es posible que, con esos actores, el conflicto adquiriera un cariz distinto, y que ya no condenáramos tan duramente a los primeros ni celebráramos con tanto entusiasmo el triunfo de los últimos. Sería fantástico que la naturaleza, la razón y “los buenos” estuvieran siempre del mismo lado.

Pero no es así; los sistemas naturales son complejos, y las relaciones que hay entre ellos y las sociedades humanas, más complejas todavía. Y cuando se trata de tomar decisiones al respecto, es casi inevitable que alguien se quede descontento y que todos, aun los mejor intencionados, se vean envueltos en situaciones incómodas.

Alejandro Winograd es biólogo y editor.