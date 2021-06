El dinero no hace a la felicidad del hincha

El plantel de Boca es el más costoso del torneo y posiblemente se encuentre entre los más valiosos del fútbol sudamericano. El equipo de Miguel Russo está valuado en u$s115 millones. En semifinales Boca quedó eliminado contra Racing, por penales, equipo que cuesta casi u$s20 millones menos. En términos de eficiencia goleadora, el Xeneize convirtió 22 goles en los 13 partidos durante la zona de grupos y uno en los partidos de eliminación directa (ambos partidos se terminaron definiendo por penales). En todo el torneo, Boca hizo 23 goles, por lo que podemos decir que a Boca “le cuesta” u$s5 millones cada gol.

En la vereda de enfrente se encuentra Colón, flamante campeón. El plantel santafesino cuesta u$s63 millones, casi la mitad que el de Boca y es el menos costoso entre los semifinalistas. Su máxima figura, Luis “el pulga” Rodríguez, es el jugador más costoso del plantel (u$s6 millones) y es uno de los goleadores del campeonato con 8 tantos. Para pasar a la final, el equipo de Eduardo Domínguez venció 2 a 0 al de Julio Falcioni, cuyo plantel costaba casi u$s18 millones más (+28%). En la final, venció al otro grande de Avellaneda por 3 a 0, plantel que valía u$s32 millones más (+50%).

El sabalero convirtió 23 goles en sus 13 partidos disputados en la zona de grupos y 2 goles más entre cuartos y semifinal. Sin contar los 3 goles de la final, Colón metió 25 goles, es decir que al equipo sabalero le cuesta u$s2,5 millones cada gol.

Su rival en semifinales, Independiente, convirtió 16 goles en todo el torneo, con un costo de gol de u$s5,1 millones. A independiente, cada gol le costó el doble que a Colón. El único equipo que convirtió más goles que Colón en este certamen fue River. El equipo de Marcelo Gallardo metió 25 goles en los 13 partidos de su zona y uno más en octavos de final (quedó afuera contra Boca por penales). Así, al equipo millonario, que tiene el segundo plantel más costoso de argentina con u$s 100 millones, cada gol le costó u$s 3,8 millones, un 50% más que a Colón.

Racing, el otro finalista, tiene uno de los planteles más costosos del torneo con una suma de u$s96 millones. El equipo de Pizzi convirtió 14 goles en la zona de grupos y no logró convertir en las instancias finales. Su costo por gol es el más elevado de los semifinalistas con u$s 6,9 millones, más que el doble que Colón. Más allá de esta diferencia de eficiencia por gol, ambos equipos lograron llegar a la final de la Copa de la Liga, pero el plantel más caro no logró el tan deseado objetivo.

En los grupos, Colón obtuvo 25 puntos en su zona, Boca 22, Racing 21 e Independiente 20. Teniendo en cuenta el valor de cada plantel, se puede calcular “cuánto le costó” cada punto a los equipos semifinalistas. Colón lidera la tabla de los más eficientes con u$s2,6 millones por punto, seguido por Independiente con u$s 4,1 millones por cada punto. Luego viene Racing con u$s4,6 millones y Boca con u$s5,2 millones. Al igual que el costo por gol, los puntos del sabalero fueron los menos costosos económicamente.

Colón tiene doble mérito al conseguir este trofeo: deportivo y económico. Ganó la Copa de la Liga, siendo primero en su zona de grupos, haciendo más goles que los otros semifinalistas y todo esto lo logró con jugadores menos costosos. Sin dudas, el Colón fue el equipo más eficiente en términos económicos de este semestre. En el fútbol en general y en el fútbol argentino en particular, no siempre (aunque si la mayoría de veces) gana el que tiene plantel más costoso. Lo que está claro es que tener un plantel muy costoso no hace la felicidad del hincha, en este caso, el campeón se los dejo bien en claro a todos.

Como en la economía, en el fútbol no alcanza solo con tener un presupuesto elevado, sino que hay que ejecutarlo de manera eficiente.