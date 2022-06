El diputado Daniel Arroyo advirtió que la relación entre la sociedad y la política “está quebrada” – NCN

Ante la crisis económica del país y en medio de una ola de internas tanto en el oficialismo como en la oposición, el diputado nacional Daniel Arroyo hizo un duro análisis al reconocer que “está quebrada la relación entre la sociedad con la política”. Al mismo tiempo indicó que hay una sensación de que “la política no vive la vida cotidiana y que debate temas que no tienen que ver con lo cotidiano”.

Según el ex ministro de Desarrollo Social, hay dos grandes referencias que entraron en crisis con la pandemia: la escuela y la religión. “Ambas se fueron desacomodando y generaron un vacío. No hay de donde agarrarse. Entonces, la política tiene que ayudar a dar certezas y una certeza básica es saber cuánto salen los alimentos o con cuánta plata uno tiene que salir el fin de semana”.

En paralelo, durante la nota con con radio La Red, llamó a lograr estabilizar los principales alimentos de la canasta básica. “Yo no creo que se puedan regular los precios (en total) de la Argentina, pero los 10 o 12 productos básicos tienen que estar”, dijo y agregó que “todos los argentinos tienen costos fijos altos”, razón por la que desalentó el aumento de las tarifas.

Consultado por los dichos del presidente de Supermercados La Anónima, Federico Braun, que se burló al decir que “remarca precios todos los días” durante una exposición en el auditorio de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Arroyó sostuvo que le “cayó muy mal” y que “no hay chiste posible con los precios de los alimentos” ante “la angustia de las familias de que no alcanza, de que no hay y que hay que estirar”.

En las últimas horas, se dio a conocer el último informe de Cáritas y la UCA, en donde se reveló que 6 de cada 10 argentinos fueron pobres en algún momento de la última década. Al respecto, Arroyo manifestó que “la situación es crítica” e hizo énfasis en el aumento de la pobreza, la malnutrición y del endeudamiento económico entre los habitantes del país.

“Con el de pan a 300 pesos, con la leche a 170 y el kilo de asado a 1200 es muy difícil no solo para el que está en situación de pobreza sino también para el que tiene un trabajo formal. Eso no solo hace que cueste mucho llegar a fin de mes, sino que empeora la calidad nutricional. Se come mucho fideos, harinas y arroz hoy, pero poca leche, poca carne, pocas frutas y pocas verduras”, marcó.

Como consecuencia, el ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández agregó que “como no alcanza la plata, la gente se endeuda. Los más pobres se endeudan al 200 por ciento del interés anual. Entonces, les cuesta llegar tanto a fin de mes porque lo arrancan debiendo plata”. Además, si bien aseguró que hoy hay más trabajo tras dos años de pandemia, dijo que el problema es “cuánto rinde la plata”.

Sobre la discusión sobre las políticas sociales y el sistema actual de asistencias en la Argentina, Arroyo opinó que “es un momento para hablar” del tema “pero no para tirar títulos fáciles”, en referencia a los opositores que se han manifestado en contra de los planes y prometen quitarlos si llegan al poder luego de las Elecciones 2023.

“Nadie puede creer que en seis meses sacando los planes se organiza la situación social. Lo que se trata es de ir vinculándolos con el trabajo”, afirmó y enumeró las principales actividades con mayor salida laboral entre los sectores populares: “La construcción, la actividad textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. En esos cinco sectores está la mano de obra intensiva, donde los más pobres van a tener más trabajo”.