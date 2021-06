El diputado Enrique Estévez del interbloque Federal pidió “romper con la lógica de la grieta”

Enrique Estvez destac el rol de la tercera fuerza en la Cmara de Diputados.

El diputado nacional del socialismo santafesino Enrique Estvez, del interbloque Federal, la tercera fuerza de la Cmara baja, se mostr confiado en el crecimiento de un sector moderado equidistante de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, y marc su conviccin de que “hay que romper con la lgica de la grieta” porque le “hace un dao enorme a la Argentina”.

En una entrevista con Tlam, el nico referente del socialismo que ostenta una banca en la Cmara de Diputados rechaz la estrategia de sectores que apuestan a “anular cualquier tipo de acuerdo” poltico.

Y destac el papel del interbloque Federal, compuesto por 11 integrantes y que tiene entre sus filas a peronistas cordobeses y lavagnistas, encolumnados detrs de “una misma posicin en la mayora de los temas trascendentales”.

Tlam: Cmo se rearma el Socialismo despus del reciente fallecimiento de Miguel Lisfchitz, el exgobernador y uno de los referentes del espacio?

-Estvez: El fallecimiento de Miguel cambi por completo el escenario de la poltica santafesina. El legado de l como de quienes vienen trabajando en el proyecto progresista desde hace aos en Santa Fe es darle una continuidad a esa propuesta; y estamos trabajando en ese sentido con otros siete partidos de la provincia y tambin para ofrecer una mirada progresista a nivel nacional.

El debate muchas veces se nacionaliza, pero creemos que hay un espacio para una propuesta superadora, y alternativa a lo que conocemos como la grieta. Estamos convencidos de que esa propuesta tiene que existir, que tiene que tener la voz ms potente posible, porque es una voz necesaria para sacar al pas del pantano en el que estamos como producto de una dinmica poltica como la grieta, que lleva a bloquear cualquier posibilidad de soluciones para los problemas de los argentinos.

Adems, Santa Fe tiene una tradicin en impulsar este tipo de propuestas, y entonces el socialismo va a trabajar de esta manera para tratar de ser lo ms competitivo posible.

-T: Tras doce aos en el poder, en 2019 perdieron la gobernacin de la provincia. Realizaron ya alguna autocrtica sobre ese hecho?

-E: En la derrota hubo causas de procesos polticos y otras atribuibles a la gestin, pero creo que fundamentalmente el tema de la inseguridad, y sobre todo el crecimiento de la violencia, que ha hecho incluso que exista una estigmatizacin de la provincia y de la ciudad de Rosario.

Tenemos una cantidad de puertos internacionales y de rutas nacionales que terminan en Bolivia y en Paraguay, que hace que particularmente en la provincia tenga una situacin de gravedad el narcotrfico; por lo que venimos reclamando desde hace aos, no solo una mayor presencia de fuerzas federales, sino tambin de la Justicia Federal en la investigacin y en el combate a este delito.

Sin embargo hoy la realidad en cuanto a ndices y violencia lamentablemente es peor que la de hace dos aos atrs, y esto habla de que continua un problema profundo y sobre el cual el gobierno de Omar Perotti no ha tenido ninguna respuesta alternativa o superadora.

-T: En el ao y medio que lleva como diputado les ha costado romper con la polarizacin entre el Frente de Todos y Juntos por el cambio?

-E: Llevamos casi dos aos de trabajar con mucha conviccin, de que la propuesta que impulsamos y en el marco legislativo es romper con la lgica de la grieta, de que la conviccin de que la mejor herramienta poltica es anular cualquier tipo de acuerdo y con la certeza de que eso es lo que le est haciendo un dao enorme a la Argentina.

Desde el interbloque hemos trabajado y generado propuestas superadoras, algunas han sido tomadas, otras no, la mayora digamos que no, pero hemos trabajado para salir de esa dinmica permanente que es la negacin del dialogo, la negacin de los acuerdos, la negacin de la construccin de una idea mnima comn, y eso se est dando lamentablemente en temas centrales de nuestro pas, que hace que este empantanado en una situacin dramtica.

Esto en parte es culpa de la grieta porque tenemos los materias humanos y los recursos para poder vivir en otra realidad; por eso este rol que cumplimos en el marco de un acuerdo legislativo, para nosotros fue muy importante y lo seguiremos llevando adelante con total conviccin.

Claramente nuestra posicin tiene que tomar fuerza. Para poder romper ese crculo vicioso, para poder romperle ese juego a la grieta.

-T: En varias votaciones de proyectos se expresaron diferencias entre los integrantes del interbloque. A que lo atribuye?

-E: Este interbloque es un acuerdo legislativo, y la coincidencia tiene que ver con que en la mayora de los temas trascendentales tenemos una misma posicin, como en lo que tiene que ver con el desarrollo estratgico del pas, hay mayoritariamente una posicin.

Lgicamente que es un bloque heterogneo, con distintas posiciones, con una composicin que representa diferentes realidades polticas institucionales y de diferentes espacios polticos, y entonces tiene esas caractersticas. Pero estoy convencido realmente que en cada tema, respetando las distintas miradas, hace aportes que son muy importantes y que son superadores.

Es un interbloque que est compuesto por diputados y diputados que por lo general tienen una larga trayectoria poltica y parlamentaria, lo que lo constituye en un punto distintivo.

-T: Tienen expectativa de aumentar el nmero de diputados que conforman el ‘espacio del medio’ ajeno a Juntos por el Cambio y el Frente de Todos?

-E: Estudios de opinin plantean desde hace muchos aos que la ciudadana, independientemente de que lado de la grieta opte, no coincide con las propuestas de quien elige, o sea que bsicamente elije por descarte para que no gobierne otro, o para que pierda otro, y eso hace que se d un debate poltico democrtico de baja calidad. Digo esto no por desmerecer a la forma en que la ciudadana toma su decisin, sino en el sentido de que nos quedamos en la eleccin de lo menos peor, y no podemos profundizar quiz en otras opciones.

Est claro que a la ciudadana le gustara, que tiene expectativas o esperanza de que surja otra opcin, que es ms tarea de quienes hacemos poltica, de quienes militamos polticamente, y que, estamos de acuerdo en que necesitamos poder construirla

Desde el socialismo intentamos y vamos a seguir intentando permanentemente ese camino, no sin dificultades pero creemos que es importante que esa voz se sienta en la argentina.

-T: Cmo toma el asedio en redes sociales o en algunos medios, incluso por colegas suyos, cuando an no defini su postura sobre algn tema y le advierten sobre su posible postura?

-E: Respetamos todas las ideas y las opiniones, pero estamos tambin convencidos de las nuestras, y nosotros, lamentablemente, muchas veces naturalizamos esta polarizacin y todo lo centramos en el juego de esa dinmica. Todo se analiza desde un punto de vista de un blanco y negro y todos sabemos que la toma de decisiones nunca son as.

Entendemos tambin que existe un ncleo de periodistas, de intelectuales que permanentemente razona as, o tienen la misma mirada de esta dinmica de la grieta.

Lo tomamos como un tiempo en el cual la sociedad esta signada por esta divisin y por esta confrontacin permanente, es algo que pasa en todas las sociedades donde hay un sistema poltico tan dividido.