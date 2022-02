El diputado Gutiérrez apuntó contra la discusión acerca del precio del boleto – NCN

El diputado Carlos Gutiérrez (Bloque Córdoba Federal) sobre el transporte: “Distorsionan la discusión seria”

“Desde Córdoba no decimos que el boleto debe costar 18 pesos en todas partes. El problema se termina con una ley con criterios objetivos que definan la distribución de los aportes estatales y evite una pelea entre gobiernos de las distintas jurisdicciones”, expresó el legislador cordobés.

El diputado nacional de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, salió al cruce de las declaraciones del riocuartense Marcos Farina, actual secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación. “Miente quien no dice toda la verdad, pareciera que Farina olvidó que su primera obligación como funcionario nacional, más siendo él un hombre del interior, es ser equitativo con los habitantes de todo el país”, dijo Gutiérrez. Y agregó contundente: “La discusión sobre el transporte se acaba con una ley con criterios objetivos que definan la distribución de los aportes estatales y que evite una pelea entre los gobiernos de las distintas jurisdicciones”.

Días atrás, Farina declaró en distintos medios que la Nación aporta 46.000 millones de pesos a las provincias cuando en el pacto fiscal firmado en 2018, se rubricó que las Provincias se hacían cargo del transporte. Y acotó que un Boleto Federal es “inviable”.

Al respecto, Gutiérrez dijo: “Cuando decimos criterio equitativo no hablamos de un boleto a un valor único. Lo que decimos es que el criterio equitativo tiene que ver con que la masa de subsidios se transparente de una vez por todas y sepamos por criterios objetivos cómo se reparte”.

Gutiérrez agregó: “Obviamente que el pasaje en un lugar tendrá distintas configuraciones de tarifas; pero lo que no puede ser es que el Amba pague 18, 20 o 23 pesos y nosotros estemos pagando por las mismas distancias cinco veces más”.

Gutiérrez también se refirió a la decisión de la Nación de transferirle el transporte a Ciudad de Buenos Aires pero no a la provincia de Buenos Aires y a las declaraciones del secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, y de Farina quienes apuntaron que la Ciudad de Buenos Aires pone el 44 por ciento de los subsidios y la provincia de Buenos Aires, el 91.

En ese sentido, el diputado cordobés aclaró: “Se miente diciendo verdades parciales. No dicen que la provincia de Buenos Aires sí recibe el subsidio directo del gobierno nacional. No es cierto que provincia de Buenos Aires aporte el 91 por ciento del costo del transporte porque el gobierno nacional lo compensa a través de subsidios a las 131 líneas. El tema de fondo, es que están dedicados a resolver el problema del Amba, donde está la mayor concentración poblacional y los cotos de caza electorales más importantes”.

Agregó: “Dicen que aparecieron 46 mil millones de pesos para las provincias a pesar de que no votamos el presupuesto. Y eso no tiene nada que ver. Y dicen: ‘se lo damos al interior’ ¿Cómo que se lo damos al interior? Los cordobeses ponemos 3.000 millones de dólares nada más que en concepto de retenciones agropecuarias y no merecemos ese trato”.

Por último enfatizó: “Desde Córdoba Federal decimos que es cierto a medias que las provincias deben hacerse cargo del transporte por haber firmado el consenso fiscal. Claro que las provincias se hacen cargo. Córdoba se hace cargo. El problema no es ese. El problema es cuántos recursos nos pone el gobierno nacional a los cordobeses, a los santafesinos, etcétera, a diferencia de lo que le pone al Amba. Lo que no es serio es no abordar el tema de la equidad de verdad y que esto derive en una guerra de jurisdicciones”.