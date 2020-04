Di Prospero«El diputado ignora que puede ir a su despacho si lo desea

La Asociación del Personal Legislativo emitió un comunicado para «repudiar energicamente» los dichos del diputado nacional Facundo Suarez Lastra (UCR-CABA) quien sostuviera en un programa de TV que el «Congreso estaba cerrado». El documento tiene la firma del titular del gremio, Norberto Di Prospero.

«La errónea información tiene más impacto porque salió de boca de un diputado nacional, quien por lo visto ignora que puede acceder a su despacho si lo desea. La realidad es que los legisladores que no tengan problemas para desplazarse tienen las llaves de sus despachos y hay trabajadores en todo el Congreso cumpliendo funciones», dice el texto difundido por el sindicato.

«Los diputados están reclamando que se abra el Congreso que está cerrado y queremos venir a un Congreso que esté abierto. Si yo hoy quiero ir con mi auto a mi oficina no puedo hacerlo, porque no hay personal que esté en el Anexo del Congreso recibiendo a los diputados», había dicho Suarez Lastra en America Tv.

El gremio mayoritario del Congreso salió rápido al cruce de los dichos del diputado confirmando que cualquier legislador puede acceder a su despacho.

COMUNICADO COMPLETO:

La Asociación del Personal Legislativo (APL) repudia enérgicamente los dichos formulados recientemente en un programa de televisión por el diputado nacional y ex intendente porteño Facundo Suárez Lastra que, con un desconocimiento sorprendente sobre el actual funcionamiento del Congreso Nacional y, en particular, de la Cámara que integra, sostuvo con liviandad y en forma temeraria y lamentable, que el Parlamento se encuentra “cerrado” a causa de la pandemia que atravesamos, de lo cual se enteró por los diarios y no porque fue a cumplir sus funciones como legislador, según él mismo manifestó.

La errónea información tiene más impacto porque salió de boca de un diputado nacional, quien por lo visto ignora que puede acceder a su despacho si lo desea. La realidad es que los legisladores que no tengan problemas para desplazarse tienen las llaves de sus despachos y hay trabajadores en todo el Congreso cumpliendo funciones. Para esto, hay un protocolo para todo el personal que se va flexibilizando en la medida de las necesidades.

Todos los días concurren legisladores al Congreso Nacional, por supuesto en menor medida que lo habitual debido a que los que viven en el Interior del país cumplen la cuarentena en sus distritos. El presidente de la Cámara baja concurre asiduamente a cumplir sus funciones y en las últimas semanas participó de las reuniones que efectuaron distintas comisiones por videoconferencia, en las que expusieron ministros y funcionarios del gobierno nacional. También, como puede consultar el público en general en las páginas web de la Cámara de Diputados y del Senado, ingresaron proyectos con normalidad y el contacto político entre los bloques es frecuente. Por ello, declaraciones que conllevan una mala intencionalidad política lo único que hacen es aumentar la angustia de la sociedad que está en cuarentena para preservar la salud pública.

APL agradece a los trabajadores legislativos y legislativas de los cinco sectores del Congreso Nacional -Cámara de Diputados, Senado, Imprenta, Biblioteca y la Dirección de Ayuda Social (DAS)- que día a día, aún fines de semana y feriados, trabajan sin horarios, presencialmente en casos de guardias mínimas y, virtualmente desde sus casas, para posibilitar que haya Seguridad, Mantenimiento, Taquígrafos, Asistencia Informática y de audio, vídeo. Trabajadores anónimos que mantienen el funcionamiento del Parlamento.

Norberto Di Próspero

Secretario general de APL