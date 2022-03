El diputado Leandro Santoro protagonizó un cruce en redes sociales por el acuerdo con el FMI: con quién se peleó

Un fuerte contrapunto se generó en las redes sociales entre el diputado nacional y asesor presidencial Leandro Santoro, y la ex embajadora Alicia Castro, en el marco de los apoyos y rechazos que genera dentro del propio oficialismo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se trató en las últimas horas en el Senado nacional.

En los hechos, Alicia Castro se hizo eco de una nota publicada por el portal La Política Online, bajo el título «Santoro insiste en que los camporistas dejen los cargos», en la que se pone como textual del dirigente radical: «Si no estuviera de acuerdo, yo me iría» acompañado de la frase «yo no estoy echando ni quiero vigilantear a nadie».

Dicho portal político, además, recordó que «el legislador albertista había sido retuiteado por el presidente (Alberto Fernández) cuando planteó lo mismo la semana pasada».

Ante ello, la ex diplomática tuiteó: «Si esta nota es veraz, parece olvidar Leandro Santoro que el gobierno está integrado por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que le dió la mayoría de los votos».

Por supuesto, el diputado Santoro recogió el guante, y minutos después replicó:

«No sabes si es veraz pero igual opinas. Te mando un beso Alicia».

Los seguidores de Twitter, reclamaron a Santoro que, entonces, aclarara si efectivamente su posición es que los representantes de La Cámpora en el Gobierno deberían abandonar la gestión, por no acompañar el discutido acuerdo con el Fondo.

Santoro, de origen alfonsinista, es del más cercano entorno albertista, en tanto que Castro, ex secretaria del gremio de Aeronavegantes, se reivindica como Cristinista, y renunció a ser embajadora en Rusia, por rápidas discrepancias con la actual gestión.

