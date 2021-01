El Diputado Luis Petri criticó una Ley que votó a favor – NCN

Durante la jornada de ayer, el Diputado de Juntos por el Cambio, Luis Petri, criticó duramente, desde sus redes sociales, la Ley de Teletrabajo luego de que se conociera su promulgación.

Pero el detalle no recae en los puntos que enumera el funcionario mendocino, sino más bien en el cambio del discurso desde su votación hasta ayer, puesto que cuando fue tratado el Proyecto contó con su visto bueno.

Es más, lejos de hacer hincapié en que se trata de una Ley que sostiene los “privilegios sindicales” como sostuvo este miércoles, en su momento se había expresado su satisfacción ya que consideró que el teletrabajo debe ser “promovido”, con la garantía de los derechos de todos los trabajadores.

Luis, vos lees las leyes antes o después de votarlas? Porque la votaste afirmativamente. Hasta diste un discurso y todo. Que peligro de legislador! https://t.co/XFLX4HqBzg — Vanesa Siley (@Vsiley) January 21, 2021

Situación curiosa que no pasó desapercibida por la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley quien le recordó a Petri su insólito cambio de postura en cuestión de meses. “Luis, ¿vos lees las leyes antes o después de votarlas? Porque la votaste afirmativamente. Hasta diste un discurso y todo. Que peligro de legislador!”, sostuvo la legisladora en Twitter.

No obstante, Petri recogió el guante y contestó desde la red social del pajarito azul: “A ver si entendí bien, por votar a favor en general el teletrabajo -que es necesario para garantizar un piso mínimo de derechos- me inhabilita a sostener las críticas que en su momento hice al proyecto y que el decreto reglamentario no resuelve y lo puede hacer fracasar”.