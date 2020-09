El diputado nacional Carlos Gutiérrez tiene coronavirus

El diputado nacional por Córdoba Carlos Gutiérrez confirmó ayer 15/09 por la tarde, a través de su cuenta de Twitter, que tiene coronavirus.

Quiero contarles que me entregaron el resultado de un hisopado de COVID y me dio positivo.

Me encuentro sin síntomas y cumpliré con el aislamiento social obligatorio, siguiendo todo el protocolo sanitario correspondiente.

— Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) September 15, 2020