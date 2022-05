El Diputado Roberto Mirabella sostuvo que trabajan para «defender a las familias de la narcocriminalidad en Santa Fe» (audio) – NCN

16 Diputados de Santa Fe presentaron un proyecto de Ley ante el Congreso Nacional para robustecer la Justicia federal en la provincia. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del gobernador Omar Perotti, contempla la creación de múltiples cargos judiciales en todo el territorio santafesino, a fin de fortalecer las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.

“Desde principio de año estamos acordando un texto único para fortalecer la Justicia Federal en la perspectiva de aplicación del Sistema Acusatorio. También el fortalecimiento de San Lorenzo con la creación de un cargo de juez con competencia penal que va a oficiar de juez de garantías con competencia en esa ciudad”, señaló al respecto el diputado Roberto Mirabella.

La escasa estructura de la Justicia Federal en Santa Fe resulta un gran obstáculo para investigar los delitos cometidos por las bandas narco criminales que operan en la provincia, la cual supera ampliamente a otras jurisdicciones en materia de causas por estupefacientes. Por eso, el proyecto propone la creación de cinco nuevos cargos de fiscales federales con competencia penal en Rosario, tres en Santa Fe y uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires). También dispone sumar tres cargos de defensor penal federal en Rosario y uno en Santa Fe, entre otros.



“Va a ser un sistema mucho más rápido, ágil, oral y público. No van a quedar más causas en el cajón de un Juez Federal, como se reveló en el juicio a Alvarado, en el que encontraron a un Juez que tenía toda la investigación del 2014 y no había hecho nada con ella. El sistema va a cambiar sustancialmente. Estamos todos de acuerdo en este proyecto de ley que presentamos y el gobernador habló con el presidente porque queremos que no haya trabas políticas en el Congreso al momento de tratarlo”, agregó Mirabella.

“Creo que lo positivo de todo esto es que estamos trabajando todos juntos para defender a las familias santafesinas de un avance espeluznante de la narcocriminalidad, que en Rosario se visibiliza principalmente por el alto nivel de violencia urbana. El avance de las mafias narco criminales es muy grande y muy fuerte, con conexiones en el exterior, con la banda Vermelho en Brasil. Es una situación muy delicada y compleja y estamos todas las fuerzas políticas juntas, tratando de hacerle frente. Nuestro objetivo es proteger a todas las familias santafesinas y en esto no hay diferencias. Estamos todos tirando el mismo carro”, cerró el diputado.

Cabe destacar que el proyecto se enmarca en la implementación del Código Penal Federal sancionado en 2014, que hasta el momento sólo se implementó en Salta y Jujuy. Es el resultado de más de seis meses de trabajo conjunto entre los distintos espacios que representan a Santa Fe en la Legislatura nacional, que fueron convocados por el mismo gobernador en diciembre con ese propósito.

Por último, la iniciativa busca crear seis cargos en diversos puntos de la provincia en lo que respecta a jueces con funciones de garantía; tres cargos de juez penal federal con funciones de revisión en Rosario y dos con funciones de juicio y ejecución, uno con jurisdicción sobre Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires) y otro con sobre Santa Fe, Rafaela y Reconquista.