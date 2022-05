El director general de la OMS fue reelegido en el cargo

El médico etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, primer africano en dirigir la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue elegido este martes para un segundo mandato de cinco años, con la aprobación de una amplia mayoría de los 194 Estados miembro.

En esta nueva etapa, tras un primer mandato marcado por el coronavirus, que dejó al descubierto las fallas de la agencia sanitaria, el director general tendrá que ganar el reto de reforzar el organismo, sobre todo para prevenir y gestionar mejor futuras epidemias y pandemias.

Su reelección se produce en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, órgano supremo de decisión de la OMS, que comenzó el domingo pasado y se prolongará durante una semana, y resulta el primer encuentro presencial de alto nivel de autoridades sanitarias tras el inicio de la pandemia.

El nombramiento de Tedros como máxima autoridad es una mera formalidad: ya había quedado confirmado en octubre pasado cuando fue oficializado como único candidato al puesto gracias al apoyo de 28 países, la gran mayoría europeos.

En la agenda de la asamblea, también se incluyen debates como la creación de un tratado para futuras pandemias, cuestionado por sectores conservadores y organizaciones humanitarias, en un foro en el que Rusia ya adelantó que «participará activamente» y en el que se espera se presente una condena a los ataques a hospitales durante la guerra en Ucrania.

Con 57 años, Tedros, como le gusta que le llamen, es un especialista en la malaria, licenciado en inmunología y doctor en salud comunitaria, que fue ministro de Salud y de Exteriores de su país.

Como él mismo lo subrayó recientemente, su mandato estuvo marcado por los conflictos en Yemen y Ucrania, y acostumbrado a ir al frente, visitó los hospitales ucranianos bombardeados.

«Mucho más que las pandemias, la guerra socava y destruye las fundaciones sobre las cuales reposan las sociedades antes estables» y los conflictos dejan «cicatrices psicológicas que pueden demorarse años o décadas en sanarse», dijo hace poco el etíope, para quien «la paz es esencial para la salud».

Humbled & honoured to be elected to serve a 2nd term as @WHO Director-General. I’m deeply grateful for the trust & confidence of Member States. I thank all #healthworkers & my @WHO colleagues around the 🌍. I look forward to continuing our journey together. #ProudToBeWHO #WHA75 pic.twitter.com/1L0GwkRKbc

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 24, 2022