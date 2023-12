«El DNU contiene una reforma que no sólo es necesaria, sino que es imprescindible y urgente” (audios) – NCN

Si bien el propio presidente, Javier Milei, destacó de igual manera el trabajo tanto de Eduardo Rodríguez Chilillo, al frente de la cartera de Energía cómo el de Federico Sturzenegger, a la hora de redactar y armar el “Mega DNU” que se dio a conocer esta semana, lo cierto es que fueron varias las personas que interactuaron en la creación.

Entre ellas, Paula Omodeo, la diputada por Creo Tucumán, quien reveló que participó activamente en la elaboración de algunos puntos relacionados con el derecho administrativo, puesto que, originariamente, este decreto estaba pensado para un potencial gobierno de Juntos por el Cambio.



Con ella dialogamos en exclusivo en Noticias Congreso Nacional donde contó que el DNU “fue un proceso enorme que hicimos durante todo 2023. Pensábamos que Patricia Bullrich lo podía poner en acción y luego fue Javier Milei. Todas las que tenían que ver con la relación entre el Estado y los particulares me las dieron a mí y a mi equipo. Analicé ley por ley para ver qué modificar, derogar o mantener. El criterio general era si algo estaba en uso o no y el segundo criterio era si eso ayudaba al libre mercado o si había una perspectiva autoritaria del Estado”.

“Muchas de estas normativas fueron elaboradas desde la perspectiva de un “Estado Paternalista” que tenía que cuánto y cómo producir, o quería controlar el Mercado. Muchas veces dictadas por cuestiones coyunturales o por Lobby Empresarial, Sindical y Gremiales. Bajo esa día de ver cuáles eran esas Leyes que impedían el crecimiento es que hicimos este semáforo”.

“Claramente yo no puedo ver más que con mucha alegría el contenido del Decreto” afirmó.

En líneas generales, resumió Omodeo, lo que se busca es “sacar del Estado estas regulaciones que atentan con el Libre Mercado o el Libre Comercio. Sobre el fondo es una reforma que no son solo necesarias, sino que es imprescindible y urgente”.

La Diputada argumentó el porqué de lo extensivo del DNU y cómo interactúan, quizás, decisiones que podrían tener consensos con algunas otras que generan rechazo: “lo que sucede es que no se puede desregular por partes, porque se comienzan a generar otra vez distorsiones que hacen que no se puedan hacer las inversiones con certezas, no permite crecer, desarrollar el Libre Mercado, no se genera nuevo empleo”.

“El espíritu se enfoca en la necesidad de cambiar la matriz regulatoria de la Argentina, respetando obviamente los limites constitucionales de la materia del DNU, y eso está respetado”.

“El Congreso tendrá la oportunidad de acompañar el espíritu de DNU o no, y a su vez comenzar a pensar en modificar la forma en las que se tratan los Decretos. Es muy difícil hacer caer un DNU actualmente” sostuvo.

Omodeo pidió a ambas cámaras “no hacer caer algo que es muy bueno, en esencia, es bueno, que está hecho en el marco de la Ley”.

Entre los 366 artículos que comprende el “Mega Decreto” Libertario, esta “la derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera”. Fue el punto 15 del listado que leyó el jefe de Estado en la cadena nacional.

Considerando que se trata de la economía regional más importante de Tucumán, la Diputada, analizó que dialogó con productores zonales y le comentaron que “se trata de una Ley de 1970 y que actualmente no tiene impacto”.

En efecto, la normativa, que lleva la firma del expresidente de facto Roberto Levingston, casi un desconocido, que estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional entre 1970 y 1971.

Se implementó desde el 8 de septiembre de 1970 y, en esencia, reza sobre la asignación de cuotas de entrega de azúcar para el mercado interno que debían efectuar los ingenios.

Para su determinación se aplicaba una fórmula que comprendía un cálculo sobre producciones históricas, inventarios y ventas anteriores al resultado final de la zafra azucarera. Con los años, la medida perdió vigencia y resultó inaplicable, también por decisiones posteriores que se adoptaron y que cambiaron las reglas del juego,

“Es una Ley que no se aplicaba hace mucho años y no tiene impacto, no le impactaría al productor de azúcar”.

Otro de los puntos más debatíos del DNU es, sin dudas, la derogación de la Ley de Alquileres. En este punto, desde la óptica de los inquilinos se sostiene que la liberación en las condiciones de contratación, ajuste y moneda, por ejemplo, deja expuesta una asimetría en la “discusión”. La Diputada Tucumana refuta este concepto y explica: “en este caso la solución te la da la realidad. Hay contratos de consumo donde hay claramente asimetrías en las negociaciones pero no se contemplan en el Decreto, puesto que no se derogó la Ley de Defensa del Consumidor. Lo cierto es que muchas veces el Estado ha tenido buenas intenciones y logró el efecto contrario. Debemos darnos cuentas que el relato de las “buenas intenciones” nos ha perjudicado inexorablemente siempre. Cuándo a vos te ponen reglas para celebrar ese contrato, te sacan los incentivos naturales par aponer en alquiler mi propiedad. Se restringe la oferta. Una decisión regulatoria debe pensarse desde las consecuencias, que a veces tienen efectos nocivos».

Sobre el cierre de la charla, Omodeo, destacó que desde su perspectiva el DNU tuvo una “excelente acogida, la gente está muy contenta con el contenido, porque salvo Prepagas y Alquileres, la mayoría de lo que se redactó son auto regulaciones propias del Estado. Lo que se quitan son esas potestades, para regular, precio, para comprar, etc. Se trata de la retirada del Estado en muchos ámbitos. Todo para que haya más libertad. Por eso los sectores productivos están muy contentos con la norma”.

No obstante analizó los cacerolazos que se dieron en varios puntos del país y reflexionó que “no puedo juzgar si fueron espontáneos o no. Pero me parece bien el disenso, dentro de la Ley todo, fuera de ella nada” sentenció.

“El derecho a protestar, a expresarte o a manifestarte es un derecho constitucional que voy a proteger aunque no esté de acuerdo con la persona que lo expresa. Voy a proteger su derecho de protesta. Está claro que una parte de la sociedad que votó a Milei y quiere algo distinto, y hay otra que todavía cree que Cristina Kirchner es una prócer y no una delincuente. La sociedad tiene derecho a creer lo que quiera”.

La funcionaria Tucumana dedicó una mirada parlamentaria para el cierre de la charla: “Juntos por el Cambio fue una alianza en algún momento, pero hoy en Diputados dejó de ser un interbloque. Por otro lado desde la UCR y la Colación Cívica manifestaron que serán una oposición responsable y parte del PRO seguramente acompañará al Gobierno. Ahora cada partido va a tener que reconfigurar nuevas alianzas, pero lo cierto es que Juntos por el Cambio ya no existe más”.

Para NCN por Juan Jose Postararo