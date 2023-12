el «doctor más sexy del mundo» cuya imagen usan las mafias para estafar millones

Vasilje Vujovic es un médico serbio que trabaja como cirujano plástico en un hospital de Belgrado. En Instagram tiene más de 250.000 seguidores, pero no tanto por su fama profesional, sino por su físico. Pero este éxito tiene una parte oscura.

La imagen de este hombre de 35 años, facciones angulosas y cuerpo musculado, que ha sido calificado por la prensa de su país como «el doctor más sexy del mundo», se usa por las mafias para perpetrar estafas y fraudes por internet, a cuenta de incautas (e incautos) conquistadas por el físico del doctor.

Tal y como recoge el Daily Mail en un reportaje, Vujovic explica que «todos los días recibo llamadas, correos electrónicos y cartas de personas que han perdido dinero o están a punto de perderlo».

«Son mujeres de una edad particular, tal vez 50 o 60 años. Muchas están muy molestas o enfadadas. Creen que me conocen y yo las conozco. Pero están equivocadas», dice Vujovic.

Se trata de víctimas del llamado ‘fraude romántico’. Es una estafa cada vez más extendida que involucra a delincuentes que crean una cuenta falsa en una red social disfrazada de un hombre o una mujer atractivos y la utilizan para entablar una relación en línea. Finalmente, manipulan a la víctima para que le entregue dinero en efectivo.

Solo en Reino Unido, estas estafas alcanzaron los 36 millones de euros en total, con un aumento del 30% cada año, aunque se estima que la cantidad estafada puede ser muy superior, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza.

«Estas pobres personas se han enamorado de mi foto», dice Vujovic. «Debe ser terrible para ellas. Si llaman y contesto, incluso cuando digo que la persona con la que han construido una relación no soy yo, no quieren creerlo. Dicen: ‘Sé que eres tú’. No lo es, pero no pueden entenderlo«, agrega.

Su nombre se puede encontrar en más de 150 cuentas falsas en Facebook e Instagram. Todas están dirigidos por estafadores. TikTok, un medio que en el que el verdadero médico no tiene cuenta, tiene varios cientos de cuentas falsas del ‘doctor Vujovic’.

En una semana normal, Vujovic es contactado por entre 30 y 50 víctimas de ‘fraude romántico’ vinculado a su nombre. Varios han compartido sus experiencias a través de foros en internet.

«Me piratearon toda mi vida y los estafadores se llevaron casi 30.000 dólares», escribe una mujer llamada Tracey, de Australia. «Pensé que estaba saliendo con este hombre en línea durante casi dos años», añade Selena, una divorciada de Montana.

«Siguió pidiendo dinero para poder volar a visitarnos, pero luego dijo que había problemas con la visa que le impidieron venir. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, había perdido 10.000 dólares», agrega.

Una de las mayores víctimas de toda esta empresa es, por supuesto, el doctor Vujovic. Porque esta epidemia de fraude, llevada a cabo en su nombre, tiene consecuencias.

En los últimos años, la clínica donde trabaja, Adonis, ha sido bombardeada con críticas negativas en Google por parte de víctimas que lo culpan por su terrible experiencia.

Ha tenido que recibir llamadas telefónicas de maridos enfadados, que descubrieron que sus esposas enviaban mensajes íntimos a un falso doctor Vujovic, y dos veces se vio obligado a contactar a la policía después de recibir amenazas de muerte.

En un incidente reciente particularmente traumático, una mujer casada fue arrestada por acosar a sus amigos, parientes, colegas e incluso a su hijo de 12 años (producto de una relación anterior).

«El fraude romántico es un delito particularmente cruel, porque el trauma que causa es tanto emocional como financiero», dice Anna Rowe, cofundadora de LoveSaid, una organización benéfica que apoya a las víctimas de este tipo de estafas, al Daily Mail.

Últimamente, el auge de la inteligencia artificial ha añadido un giro siniestro. Las bandas de estafadores han comenzado a utilizar software deepfake para hacerse pasar por una persona falsa y mantener conversaciones por video en vivo con una víctima.

«Con la clonación de IA, todo lo que los delincuentes necesitan es un vídeo corto sacado de un sitio de redes sociales», añade Rowe. «El ordenador simulará entonces una videollamada. Se vuelve muy creíble. La gente piensa que son demasiado inteligentes para caer en este tipo de delitos, pero la verdad es que la tecnología significa que ahora le puede pasar a cualquiera», añade.

Vujovic eliminó su cuenta de Instagram. Pero en 2018, cuando comenzó a trabajar como cirujano plástico, decidió volver a abrirlo para promover su carrera. Y empezaron los problemas.

«Una vez tuve una mujer de Alemania que siguió enviándome correos electrónicos de las copias de los mensajes íntimos que los estafadores le habían enviado», dice el médico.

«Cuando le dije que no era yo, ella no lo creía, así que finalmente tuve que bloquearla. Pero luego comenzó a molestar a mis compañeros. Se había enamorado de un chico imaginario y no aceptaba que no fuera yo», dice.

«Reporto y denuncio cuentas falsas, pero Instagram me devuelve mensajes diciendo: ‘no hay razón para eliminar esta cuenta porque no ha infringido nuestras reglas'», dice el desesperado médico. «Estas son cuentas que usan mi nombre y mis fotos. Pero se niegan a actuar», concluye, descorazonado.