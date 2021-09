El dólar operó estable y bajo control del BCRA en la previa de las PASO – Télam

Los primeros ocho meses de 2021 dejaron al BCRA un fuerte colchn de dlares disponibles, tras haber sumado compras netas por US$ 7.108 millones

La cotizacin del dlar en septiembre oper estable y sin sobresaltos de cara a las PASO, en un mes en el que histricamente la postura del Banco Central (BCRA) es vendedora en el mercado de cambios por la falta de liquidacin de divisas del sector agropecuario.

En este contexto, en lo que va de septiembre, el Central lleva vendidos alrededor de US$ 500 millones en el Mercado nico y Libre de Cambios (MULC), menos que los US$ 750 millones vendidos en la misma cantidad de jornadas de septiembre de 2020.

No obstante, los primeros ocho meses de 2021 dejaron al BCRA un fuerte “colchn” de dlares disponibles, tras haber sumado compras netas por US$ 7.108 millones, el segundo mejor registro acumulado hasta agosto de los ltimos once aos, segn datos oficiales.

Al respecto, fuentes oficiales confirmaron a Tlam que si bien en las primeras jornadas del mes debieron usarse reservas para abastecer a importadores ante el menor flujo de divisas provenientes de exportaciones del sector agrcola -ya finaliz la poca de cosecha gruesa-, se trata de un mes histricamente “vendedor” para el Central.

La intervencin en el MULC del Banco Central solo fue compradora para un mes de septiembre en 2012 durante los ltimos 11 aos, con un promedio de saldo vendedor de US$ 956,16 millones desde entonces.

Los primeros ocho meses de 2021 dejaron al BCRA un fuerte “colchn” de dlares disponibles, tras haber sumado compras netas por US$ 7.108 millones”

Datos oficiales muestran que en los ltimos 11 aos solo en 2011, 2012, 2014 y 2016 se completaron los primeros nueve meses del ao con saldos positivos en la compra de dlares.

“Veremos cunto es el cierre del mes, pero en el ao venimos muy bien”, aseguraron desde el BCRA.

El dlar en este semana

En la jornada de este viernes, la cotizacin del dlar oficial cerr en 103,55 pesos en promedio, con una suba de un centavo en relacin con la jornada del jueves y un incremento de 23 centavos en la semana, con lo que acumul un avance de 0,22% respecto al viernes pasado.

En el mercado informal, el denominado dlar “blue” cedi un peso, a $185 por unidad, con lo que en los ltimos cinco das aument $3 (+1,65%).

En el mercado burstil, el dlar contado con liquidacin (CCL) finaliz sin variaciones, a $ 170,78, mientras que el MEP tambin se oper sin modificaciones, a $ 170,65.

En el segmento mayorista, la cotizacin de la divisa estadounidense marc un incremento de cuatro centavos respecto a la vspera, en $ 98,09, mientras que en la semana avanz 23 centavos (0,23%).

As, el dlar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto Pas-, marc un promedio de $ 134,61 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 170,86.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finaliz la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 8 millones.

Hasta este viernes el Banco Central tiene acumulados alrededor de US$ 6.600 millones en compras en el mercado de cambios, lo cual representa niveles muy superiores a aos previos, el peor de ellos el 2018 cuando para esta poca del ao se llevaban ventas por casi US$ 16.000 millones.

“Sigue siendo el segundo puesto en el acumulado de nueve meses en los ltimos 11 aos”, destacaron las fuentes.

A esto debe sumarse que el 23 de agosto se incorporaron a las reservas internacionales los US$ 4.334 millones en Derechos Especiales de Giro (DEGs) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) distribuy para la Argentina, en base a la cuota de participacin del pas en el organismo multilateral.

De esta forma, los activos de respaldo que tiene la autoridad monetaria superaron los US$ 46.000 millones por primera vez desde octubre de 2019 y potencia de esta forma el aumento de reservas que viene registrando desde diciembre del ao pasado.

Las reservas internacionales llegaron a descender hasta los US$ 38.619 millones a principios de diciembre del ao pasado pero, desde entonces, recuperaron volumen.

“El BCRA cuenta con una posicin robusta para enfrentar eventuales episodios de mayor volatilidad financiera, que en Argentina han coincidido tpicamente con los perodos electorales”, asegur das atrs la autoridad monetaria en su informe de Poltica Monetaria.