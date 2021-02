el drama del falso primo de Axel Kicillof por una fake news

“Esta persona, Leandro Kicillof, si es que existe realmente, puedo decir hoy que no tengo la más pálida idea de quién es. Estimo, que en algún grado de proximidad, tercero, cuarto o quinto puede llegar a ser mi primo”, había explicado el gobernador cuando la prensa le consultó sobre la aparición del supuesto familiar. “Me encantaría, después del garrón que se debe estar llevando, que me lo presenten, conocerlo y pedirle disculpas“, agregó Kicillof en Radio 10 apuntando a que “el único delito que cometió aparentemente, es llevar mi apellido, y lo han escrachado como si fuera un acomodado por el mismísimo gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

Leandro Kicillof tiene 25 años, es periodista y trabaja en el área de prensa del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) San Roque en Gonnet. Como parte de la plantilla de trabajadores del hospital fue vacunado a principios de febrero, cuando recibió la primera dosis de la Sputnik V. En su cuenta de Twitter, el joven posteó su descargo al señalar que “no nos conocemos con Axel. Quizás ahora, gracias a vos, tenga la chance de agradecerle por poner de pie al sistema de salud. La vacuna está garantizada para todo el personal del Hospital, no se dé qué privilegios hablas”, apuntando al periodista que lo acusó maliciosamente.