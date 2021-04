El duelo de los extremos

Brasil sufre en su economía, en la feroz pandemia y en la pérdida de confianza sufrida por Jair Bolsanaro. La Corte Suprema anula las condenas por corrupción contra Lula da Silva; es firme candidato a la presidencia en 2022. El gobierno viene de sufrir seis cambios en su gabinete, y la renuncia de los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada.

Reflexiones del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, un estadista que analiza cuidadosamente la situación de este país.

“En varias partes del mundo las democracias están yendo mal, pero los regímenes autoritarios son peores. Es un intento por pensar cómo articular nuestras democracias para salvarlas y, con ello, resguardar la libertad de las personas”.

“Los partidos han perdido vigencia, se han vuelto muy parecidos unos con otros. Aunque no hay manera de expresarse políticamente sin que haya partidos. Pero hoy es más relevante el movimiento de la sociedad como factor de presión. Los partidos están inertes.

“El periodismo les va a seguir dando la palabra a personas. Esas personas tienen que ser capaces de encarnar un sentimiento más amplio que el propio de ellos. Un sentimiento que tome en cuenta a toda la población y que respete las leyes.”

“Lula, un ex líder sindical, representa un mundo que no existe más. Pasó su hora. Y en política, o se mira hacia adelante o no hay para dónde mirar.”

“Bolsonaro significó en 2018 un alerta contra el peligro de la izquierda, pero hoy nadie tiene miedo de ninguna izquierda. Bolsonaro fue eso, un alerta nervioso, rabioso, que no es bueno para el país.”

“Nuestra cultura política, es más de aceptación, de tolerancia. No sé quién va a ser esa persona que pueda salir de esa lógica. Tiene que hacerse visible expresándose. Vamos a ver si surje una fuerza que supere a las representadas por los extremos.”

“Tenemos que salvarnos nosotros. Un buen presidente de Estados Unidos no nos salva. Soy muy favorable a que tengamos una actitud abierta, de buenas relaciones con Europa, China, África y especialmente con la Argentina. Tiene un gobierno democrático. Su economía tuvo problemas, su agricultura es muy buena, la ganadera también, nunca fue bueno su sector industrial”

“El Congreso solo no consigue aprobar reformas sin sustento del poder Ejecutivo y, principalmente, del pueblo. El pueblo es más decisivo que lo que diga el presidente o el Congreso. En el caso de Brasil, el presidente hoy es un militar. Ellos son Estado, no mercado. El liberalismo de Bolsonaro es relativo, como el de cualquier militar.”

“La democracia es difícil. Son varias las dificultades. Hay que ganarse al Congreso, y el Congreso no es fácil, expresa opiniones, tiene intereses. El interés más inmediato de los oficialismos es la reelección. Con elecciones cada cuatro años es muy difícil. No es bueno para el país. Cuando se tiene un real sentimiento de cambio, es mejor un mandato más largo.”

“Lula va a animarse a ser candidato. O enfrentamos a los extremos, a Bolsonaro y al Partido de los Trabajadores, o seguirá la polarización. Tal vez sea necesaria una especie de interna entre los candidatos de varios partidos opositores para 2022. En un país de tanta injusticia y tanta pobreza como Brasil, tiene que haber crecimiento económico, con intervención gubernamental.”

“Quien sea capaz de expresar esa idea, golpeando en el corazón de las personas y no solo en la cabeza, va a poder ser competitivo. Si llegan otra vez Lula y Bolsonaro creo que ganará Bolsonaro.”

“El virus es devastador porque es un país con mucha pobreza y muy desigual. Brasil mostró que no aguanta una crisis pandémica. El virus fue fatal en quienes tienen menos dinero. El sistema público se mostró insuficiente para hacerle frente. Un factor muy grave fue la negligencia de los gobernantes. El gobierno empeoró la crisis y eso cuenta.

Link de la Fuente