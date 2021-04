El duque de Edimburgo, un fiel colaborador de la reina Isabel conocido por su sentido del humor – Télam

Felipe conoci a la monarca en 1939 cuando ella tena 13 aos y l, 19.

El prncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II, falleci a los 99 aos en el Castillo de Windsory ser recordado como un fiel colaborador de su familia y su pas y sobre todo por su sentido del humor, con chistes subidos de tono y comentarios polticamente incorrectos en los actos oficiales.

Pas ms de 70 aos al lado de Isabel II y, segn los medios reales, la buena relacin con la monarca fue una de las claves para el reinado.

Realiz ms de 22.000 compromisos oficiales y tuvo una larga lista de logros que van desde lo militar hasta lo diplomtico.

Adems, presidi ms de 750 organizaciones benficas as como otras que reflejaban sus amplios intereses en temas como el medio ambiente, el deporte, el Ejrcito y la ingeniera, pero en 2017, a los 96 aos, se retir por decisin propia de la vida pblica.

Naci en la isla griega de Corf el 10 de junio de 1921, con el ttulo de prncipe de Grecia y Dinamarca.

Su padre fue el prncipe Andrs de Grecia, hijo menor del rey Jorge I, y su madre, la princesa Alicia de Battenberg, hija mayor del prncipe Luis de Battenberg y hermana del conde Mountbatten de Birmania (hoy Myanmar).

Felipe fue bautizado en la iglesia ortodoxa griega, religin que abandon para poder casarse con la reina. Poco despus de su nacimiento, el to de Felipe, el rey Constantino I, fue obligado a abdicar debido a la guerra greco-turca.

Felipe conoci a la monarca en 1939 cuando ella tena 13 aos y l, 19: era cadete de la Real Academia Naval de Darmouth y viva con su to, el lord Louis Mountbatten, en el Palacio de Kensington en Londres.

Se comprometieron en secreto en 1946 y el padre de Isabel, el rey Jorge VI, orden que cualquier compromiso formal se pospusiera hasta despus de que ella cumpliera 21 aos en abril de 1947.

La pareja se cas en ese ao en la Abada de Westminster en un servicio que se transmiti a 200 millones de personas en todo el mundo.

Cuando el prncipe Felipe contrajo matrimonio con la entonces princesa Isabel se vio obligado a renunciar a sus ttulos reales griegos y daneses para convertirse en duque de Edimburgo, pero nunca fue nombrado rey.

En 1957, la reina nombr oficialmente a su esposo prncipe del Reino Unido e Irlanda del Norte.

Segn la tradicin monrquica en la isla, las esposas de los monarcas britnicos tienden a recibir el ttulo de reina consorte, no es as en el caso de los hombres casados ​​con una monarca que se conocen como prncipes consortes, no reyes consortes.

Felipe era tambin famoso por decir lo que pensaba y sus ancdotas y chistes en pblico fueron incontables.

Entre las ms destacadas fue la frase “las mujeres britnicas no pueden cocinar”, mientras que en 1969 al cantante Tom Jones, al destacar el torrente de su voz, le pregunt: “Con qu haces grgaras? Con piedras?”.

Tambin son recordadas las frases polticamente incorrectas, como esta que qued plasmada en los titulares de la poca en 1981, en plena recesin que afectaba al pas: “Todo el mundo deca que debamos tener ms tiempo libre. Ahora se quejan de que estn desempleados”.

En Alemania, en 1997, en una feria comercial, lo llam al canciller alemn Helmut Kohl “reichskanzler”, la denominacin utilizada para los cancilleres durante el imperio alemn, mientras que al visitar Hungra dijo que pudo certific que all todos tenan barriga cervecera.