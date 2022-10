El ejército de Israel mató a un palestino en zonas ocupadas de Cisjordania

Un palestino murió y otros seis resultaron gravemente heridos este viernes a manos del ejército israelí durante una operación armada en la ciudad de Yenín, en Cisjordania ocupada, anunció el Ministerio palestino de Salud.

Tras informar inicialmente de «dos mártires» que llegaron sin vida al hospital gubernamental de Yenín, el ministerio rectificó el balance e indicó que en los ataques con munición real una persona murió y seis resultaron heridas, entre ellas una de gravedad por un disparo en la cabeza.

Contactado por la agencia AFP, el ejército israelí no hizo comentarios de inmediato sobre las muertes.

Las fuerzas israelíes utilizaron munición real en las redadas contra palestinos en el campo de Yenín, afirmó por su parte la agencia de prensa oficial palestina Wafa.

Decenas de palestinos murieron en los últimos meses en «operaciones militares» -así las denomina el gobierno de Tel Aviv- israelíes en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

