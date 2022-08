El ejército israelí cerró las oficinas de siete organismos de derechos humanos palestinos

El Ejército israelí registró y cerró las oficinas de siete ONG palestinas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y con base en la parte de Cisjordania bajo ocupación militar israelí, meses después de que Israel las declarara «terroristas».

Según Israel, algunas de estas organizaciones tienen vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización secular de izquierda integrada por un partido político y un brazo armado acusado de perpetrar varios ataques mortales contra israelíes. Sin embargo, las organizaciones niegan estos vínculos.

Durante los procedimientos, los soldados israelíes dispararon a varios manifestantes que arrojaron piedras y bombas molotov, informaron autoridades israelíes, señaló la agencia de noticias AFP.

«Las Fuerzas de Ocupación de Israel allanaron la oficina de Al Haq, en Ramallah, confiscaron artículos y cerraron la entrada principal con una placa de hierro, dejando tras de sí una orden militar que declaraba ilegal a la organización», informó en su perfil oficial de Twitter Al Haq, una de las organizaciones clausuradas.

🚨🚨Breaking: This morning, Israeli Occupation Forces (IOF) raided Al-Haq’s office in Ramallah, confiscated items and shut down the main entrance with an iron plate leaving behind a military order declaring the organization unlawful 1/2 pic.twitter.com/Y8yqRdU4Db

— Al-Haq الحق (@alhaq_org) August 18, 2022