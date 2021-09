El emotivo mensaje de Esteban Bullrich en campaña: “Me siento como en la gira de despedida pero aún tengo mucho para dar”

Mensaje de Esteban Bullrich durante un acto de campaña en Hurlingham

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, participó de una recorrida de campaña en Hurlingham y brindó un emotivo discurso en el que aseguró que, a pesar de su enfermedad, aún tiene “mucho para dar y compartir”.

El ex ministro de Educación visitó el Centro de Jubilados de Villa Club para mostrarle su apoyo a Andrea Giorgini, precandidata local a concejal por la lista Dar el Paso, que competirá en la interna de Juntos y es encabezada por Facundo Manes.

Frente a decenas de vecinos, el dirigente del PRO tomó su teléfono celular y escribió las palabras que luego una aplicación reprodujo, debido a que él perdió la fluidez en el habla como consecuencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece.

“Gracias Andrea por recibirme. Gracias a todos por acompañarnos. No hago mucha campaña, solo la hago con gente que respeto y admiro, y Joaquín y Andrea son eso. Por eso estoy acá. Me siento como en la gira de despedida de Los Chalchaleros”, comenzó.

Luego, continuó su mensaje aclarando que le “molestan un poco los homenajes” porque siente que “se quieren despedir” de él, aunque todavía tenga “mucho para dar y compartir”, lo que motivó el aplauso y la ovación de todas las personas que estaban en el lugar.

“Les quiero pedir que estos días que quedan motivemos a la gente a votar, eso es lo más importante, que la gente se exprese con el voto, que exprese la bronca, la frustración, la indignación, pero también la esperanza de que podemos resolverlo”, agregó.

En abril de este año se conoció la noticia de que el senador Bullrich padece de ELA, una patología progresiva del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, y causa la pérdida del control muscular.





