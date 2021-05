El Enacom irá ante la Corte para que convalide a las telecomunicaciones como servicio público – Télam

La esencialidad del servicio se dict en el inicio de la pandemia.

El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) interpondr un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objeto de revertir la medida cautelar dictada a favor de Telecom, que suspende para esa empresa la aplicacin del DNU 690/2020, que declar servicio pblico a las telecomunicaciones.

La apelacin ante el mximo tribunal busca modificar la decisin de la Sala II de la Cmara Contencioso Administrativo Federal, que el viernes admiti una presentacin de Telecom Argentina y decret una medida cautelar en su favor que suspende temporalmente los artculos 1 al 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, con voto mayoritario de los jueces Jos Luis Lpez Castieira y Luis Mara Mrquez.

“Enacom interpondr un recurso extraordinario federal para elevar la controversia a la Corte Suprema de Justicia de la Nacin y continuar con sus polticas pblicas en la defensa del derecho humano de las telecomunicaciones y de todos los usuarios y usuarias”, inform el organismo en un comunicado.

Al respecto, sostuvo que “la decisin del Poder Judicial no sorprendi a Enacom”, porque “no modifica lo que vena ocurriendo en la prctica desde la promulgacin de dicho DNU ratificado por Ley, ya que Telecom incumple el mismo desde hace ms de 8 meses”.

“El nico fundamento que el fallo expone es el supuesto perjuicio al derecho de propiedad ocasionado a Telecom Argentina S.A generando un enorme perjuicio concreto a los usuarios y usuarias de Telecom, ya que el fallo promueve que estos abonen tarifas superiores a las de los otros operadores”, precis el ente en el comunicado.

El ltimo viernes la Sala II decidi, con el voto de la mayora, eximir a Telecom Argentina S.A. del cumplimiento del DNU 690/20 por el plazo de 6 meses.

El decreto haba sido emitido en agosto de 2020 para declarar como “servicios pblicos esenciales y estratgicos en competencia” a la telefona celular y fija, internet y la televisin paga, al tiempo que suspendi “cualquier aumento de precios o modificacin de los mismos” hasta el 31 de diciembre, a raz de la pandemia de coronavirus.

Para el vicepresidente del Enacom, Gustavo Lpez, el fallo judicial “deja desamparados a millones de usuarios de la empresa Telecom que maana no saben cunto les van a cobrar”, adems de generar un “desequilibrio” en el rea de telecomunicaciones.

“Ningn juez declar inconstitucional este decreto. La medida cautelar lo que viene a hacer es a reemplazar al Legislativo y al Ejecutivo, porque terminan legislando dos jueces -ya que el fallo fue 2 a 1- en desmedro de los millones de usuarios que quedan desprotegidos y a merced del valor que fije la empresa”, cuestion Lpez en declaraciones a radio El Destape.

Frente a este escenario, Lpez ratific que el organismo apelar el fallo “cuanto antes” y que maana publicar una resolucin para que no se pueda cortar el servicio por falta de pago por sobrefacturacin hasta que no haya una correccin del incumplimiento, que no aplicar a Telecom hasta tanto se resuelva la cautelar.

La presentacin de Telecom en primera instancia tuvo una suerte adversa cuando un juez de feria rechaz la medida cautelar planteada contra el DNU, fallo que fue apelado por la firma y sobre el que ahora se pronuci el tribunal de segunda estancia.

En su resolucin, los camaristas sostuvieron que “las caractersticas de la empresa actora, su giro comercial, las prestaciones que brinda y correlativos requerimientos de inversin y consiguiente financiamiento que razonablemente han de ser satisfechos para su organizacin y desarrollo, es vlido atender tambin a la dificultad puesta de manifiesto en orden a la posibilidad de acceder a la financiacin por parte de entidades internacionales”.

En febrero pasado la Justicia Federal de Crdoba tambin admiti una medida cautelar, que present una empresa de TV cable local en contra del DNU 690/20.