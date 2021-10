El enojo de Hebe de Bonafini tras la foto de Martín Guzmán con Abuelas de Plaza de Mayo. Foto: Google.

Hebe de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo, criticó este viernes que el Gobierno le haya puesto Abuelas y Madres de Plaza de Mayo a un salón del Ministerio de Economía. Y aseguró: «Están negociando el hambre de la gente«.

«Estoy bastante disgustada, porque no solo el Presidente me mintió que me iba a dar la entrevista y no me la dio, y peor aun le puso el nombre de las Abuelas y las Madres línea fundadora (un grupo distinto al encabezado por Bonafini) a un salón del Ministerio de Economía de Guzmán. Quiero que la gente sepa que no tenemos nada que ver nosotros», declaró Hebe.

Además agregó: «Jamás permitiríamos que un hombre como Guzmán que está negociando con el fondo y no importa quién va a pagar la deuda, si como siempre el hambre el pueblo, no permitiríamos las Madres, porque es como un cachetazo, no lo aceptaríamos nunca porque no nos gusta que usen nuestro nombre».

Guzmán participó el miércoles de un acto en el que renombró el «Salón Rojo» de Economía, acompañado por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida.

EL SALÓN ROJO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA AHORA SE LLAMA «ABUELAS Y MADRES DE PLAZA DE MAYO»@Martin_M_Guzman recibió a Estela de Carlotto y Taty Almeida para coordinar acciones conjuntas por la #memoria y la #verdad. pic.twitter.com/fcyrWNGlXy

— Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) October 21, 2021

«Esta es la respuesta que no nos va a dar la entrevista», insistió Hebe tras ver que el mandatario no la llamó para tener una reunión. «No tengo nada que ver, las Madres nunca aceptaríamos que nuestro nombre esté en un ministerio que está negociando el hambre de la gente», informó Bonafini.





Noticias relacionadas