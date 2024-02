El entorno de Navalny no encuentra un lugar en Rusia donde organizar su funeral

El entorno de Alexey Navalny admitió que tiene problemas para encontrar un lugar en Moscú en el que organizar un acto en homenaje al difunto líder opositor, después de contactar en vano con «la mayoría» de las funerarias y de las salas de la capital rusa.

«Desde ayer buscamos un lugar donde poder organizar un evento de despedida para Alexey. Después de un día de búsqueda todavía no hemos encontrado el salón de despedida», publicó en X Kira Yarmysh, quien fue secretaria de prensa de Navalny.

Since yesterday we have been looking for a place where we can organize a farewell event for Alexey. We have called most of the private and public funeral agencies, commercial venues and funeral halls.

Some of them say the place is fully booked. Some refuse when we mention the…

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 27, 2024