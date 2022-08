El escepticismo de Mario Pergolini: «La política no me genera esperanza»

Mario Pergolini reflexionó este jueves 18 de agosto sobre la coyuntura política actual y las tendencias emergentes del mundo tecnológico en el contexto del programa Solo una vuelta más que se emite por TN. El empresario, periodista y ex vicepresidente de Boca Juniors expresó su escepticismo con respecto a la política como herramienta fehaciente de cambios profundos: «La política no me genera esperanza. Creo que mismos caminos nos van a llevar a mismos lugares», advirtió un Pergolini sin tapujos.

En el transcurso del programa conducido por Diego Sehinkman, Pergolini compartió su mirada escéptica luego de ser consultado por la designación reciente de Sergio Massa a cargo de la cartera de Economía.

«¿Te generó un poco de esperanza Massa como ministro de Economía?», consultó Diego Sehinkman.

«No, la política no me genera esperanza. Creo que mismos caminos nos van a llevar a mismos lugares. Y estamos siempre en el mismo camino. Uno que la hizo mal, parece que no va a volver y vuelve… ¿Cómo no entendemos que necesitamos otro tipo de cosas?», cuestionó. En el transcurso del debate, Pergolini negó que Sergio Massa, Cristina Kirchner y Mauricio Macri representen un «cambio» favorable.

«No tengo problemas en hablar de política. Tenemos que entender que así no podemos seguir y que tenemos urgencias, y estamos perdiendo una oportunidad. Aquel sueño que teníamos del país industrial, del país grande… lamentablemente no hemos avanzado. Hacíamos aviones y hemos dejado de hacer aviones. Esa industria grande que creíamos en los ’50, en los ’60, no nos está pasando ahora», amplió en diálogo con TN.

Pergolini pidió una reforma laboral

Por otra parte, consultado por la amenaza de los juicios, Pergolini expuso la importancia de llevar a cabo una reforma laboral.

«Argentina tiene un problema y suelo pedir que hay que hacer una reforma laboral», apuntó.

«Vamos a tener que hacer cambios para que la gente que contrata, no le sea un problema contratar a alguien. Hay que llegar a un acuerdo de alguna forma para encontrar qué tipo de reformas laborales podemos hacer, dentro de qué tipos de trabajo hacerlo», explicó.

«¿Dónde tenemos una gran esperanza? En la tecnología, en ciertos desarrollos industriales. Creo que todavía tenemos una cierta base intelectual que sale de la educación pública. Pero la estamos perdiendo», se lamentó.

Desde la óptica de Pergolini, el proceso debe acompañarse con otra reforma paralela en el área educativa.

Tecnología, algoritmos y «grieta»

Pergolini se explayó asimismo en otra de sus especialidades, el complejo mundo digital, y remarcó la problemática de los algoritmos, cuya hegemonía define el contacto de las audiencias con la «información adaptada» a las inclinaciones de cada usuario, lo cual reforzaría los efectos de «la grieta», según el periodista.

«Hoy cada vez se adapta más lo que estás viendo (sobre todo en el mundo digital) a lo que querés, a ofertas que te interesan. También pasa con los medios de noticias… la gente no ve un canal para ver si lo va a sorprender con algo. Quieren que le reafirmen un poco lo que ya piensan«.

«Uno termina escuchando voces de sirenas confirmando todo el tiempo lo que unos quieren. ‘Este es un ladrón’, ‘Este es el que me defiende’… ‘¿Ves? Yo tengo razón’. Nos alimentamos con un montón de gente que tiene razón. Cuando el algoritmo ve con quién charlás, con quién estás, intenta juntarte, entonces todo el mundo piensa como yo«, advirtió Pergolini.

«En otro lado hay otro montón de gente que están en la misma plataforma y a lo mejor piensan de otra manera. ¿Eso nos trae un problema? Bueno, yo creo que las grietas están muy fomentadas por eso«, expresó.

«Nada estaría indicando que estemos trabajando con las inteligencias artificiales y segmentando las audiencias para mejorar. De hecho, estamos empeorando», argumentó Pergolini.

Dicho panorama reforzaría, según el periodista, «el invento argentino de la grieta», concluyó.

