EL ESTABLISHMENT  (II)

El siguiente capítulo del ensayo escrito por Maximo Merchernsky resplandece como lo hiciera en su primer capítulo- He aquí las páginas siguientes que mantienen su interés y profundidad.

“Políticas equivocadas. Las idas y vueltas de política económica, y la extraordinaria desinteligencia de las políticas que se sucedieron alternadamente, una tras otra, superpuestas y contradictorias, caras e ineficaces, burocráticas y pesadas, dinamitó, pulverizó los canales de formales ahorro, acumulación e inversión. En cambio, el país se ha ido consolidando como una economía extractiva, orientada a evadir, dolarizar, fugar y atesorar, y a desarrollar y dirigir negocios alrededor de esas prácticas, tratando de eludir la trampa de un sector público que vampiriza la actividad económica privada. La inversión se convirtió, en este marco, en una rareza. La explicación profunda de todos los problemas económicos argentinos es la institución de un sistema de desincentivos a la inversión.

Interés concreto. Reconducir la economía argentina a la senda del crecimiento y el desarrollo, la institucionalidad y la estabilidad es, por supuesto, un objetivo común a todos los actores y sectores de la vida nacional. Pero para el establishment es un objetivo constitutivo, esencial, inscripto en la propia racionalidad de su juego, de sus intereses de mediano y largo plazo.

Liberalismo. Histórica y originariamente, el establishment se estructuró alrededor de las actividades económicas en las que Argentina tenía ventajas comparativas naturales, extraordinarias, adecuadamente promovidas por un Estado que se propuso aprovecharlas. Eso lo alineó desde un principio al liberalismo económico, desde los tiempos de la Organización nacional. La industrialización sustitutiva del período de entreguerras no cambió este alineamiento en lo sustancial, aunque agregó nuevos intereses concretos al entramado político. Nota: nuestro liberalismo económico, a lo largo de casi todo el siglo XX, no estuvo sin embargo siempre asociado al liberalismo político, lo que hoy definimos como instituciones democráticas. En cambio, tomó forma de política económica casi siempre asociado a fuerzas políticas conservadoras primero (hasta la década del 30) y luego a las experiencias autoritarias del partido militar (Revolución Libertadora, Revolución Argentina, Proceso). Estas intervenciones “liberalizadoras” en general se planteaban como correcciones técnicas (ajustes), dolorosos pero necesarios, a los excesos estatistas de los gobiernos democráticos (populistas).

Estatismo. La industrialización argentina, aluvional en todo sentido, accidentada y casi accidental, determinada más que nada por las contracciones del comercio exterior en la primera mitad del siglo XX y las necesidades de un mercado doméstico en expansión, no estuvo al principio asociada a la presencia del Estado; al contrario, la prescindencia del Estado de matriz liberal, la carencia de una política que dirigiera ese proceso explica el carácter inorgánico, desbalanceado, y no sustentable de la industrialización. El ciclo de stop and go estuvo determinado por el surgimiento y consolidación de las asimetrías de la martiz insumo producto, particularmente en lo relativo a las industrias básicas, cuya carencia sólo podía suplir una decisión política clara. El estatismo es una innovación tardía de la política argentina que, sin embargo, adoptó rasgos completamente ajenos a la solución de los problemas estructurales del país. Lejos de ocuparse de promover la inversión en infraestructura de energía, comunicaciones, transporte, servicios e industrias básicas (inversiones cuya magnitud y plazos de amortización eran más o menos incompatibles con la asignación libre del mercado), la política argentina se abocó a un estatismo caprichoso: expropiaciones y creación de empresas públicas, intervenciones políticas en los precios, manejo artificioso de las variables económicas, regulaciones estrafalarias, etc. etc. en nombre de un nacionalismo más retórico que concreto, o un distribucionismo de cortos alcances. La experiencia original del primer peronismo, si bien fundacional, se inscribía en un clima de época, y no fue tan paradigmática en este sentido cuanto el experimento mucho más estrafalario y anacrónico de Gelbard a partir de 1973, que curiosamente sirve de modelo al kirchnerismo tardío.