El estado más poblado de Australia registró récord de muertes por coronavirus

En medio de un brote de la variante Ómicron del coronavirus, el estado australiano de Nueva Gales del Sur reportó este domingo 16 muertes, el día más mortífero de la pandemia, justo cuando se relajaron las restricciones para permitir que algunos trabajadores esenciales en aislamiento regresen al trabajo, de ser asintomáticos.

La cifra supera el récord anterior de 15 muertes en Nueva Gales del Sur, que se alcanzó dos veces, el 29 de septiembre y el 1 de octubre del año pasado, cuando el estado más poblado del mayor país de Oceanía fue golpeado por un enorme brote de la variante Delta del virus.

También se informaron poco más de 30.000 casos nuevos en el estado, cuya capital es Sydney, y 1.927 personas en hospitales, incluidas 151 en cuidados intensivos.

Tras los nuevos casos, más de 230.000 personas debieron quedar en aislamiento.

Si bien no hay estadísticas que determinen cuántos de estos 30.000 casos corresponden a trabajadores esenciales en los sectores alimentario y manufacturero, algunos empleadores indicaron que hasta la mitad de sus trabajadores debieron suspender sus labores y mantener los días de aislamiento luego de entrar en contacto con un caso positivo.

La variante Ómicron impactó fuertemente el estado y los sectores de procesamiento de alimentos y las cadenas de suministro se vieron afectados al punto que varios ciudadanos informaron el desabastecimiento en supermercados.

«Los trabajadores esenciales de los sectores de la logística y de fabricación de alimentos que están asilados por ser contacto estrecho podrán salir del autoaislamiento para asistir al trabajo si no tienen síntomas de Covid-19, para garantizar que el estado tenga acceso continuo a los bienes esenciales», informó este domingo el Ministerio de Salud de Nueva Gales del Sur a través de un comunicado.

Los trabajadores solo podrán salir del autoaislamiento si su empleador decide que su ausencia representa un alto riesgo en la interrupción de la prestación de servicios esenciales y si no pueden trabajar desde casa, agregó la nota, informó la cadena pública australiana ABC.

